 Offizieller Fahrzeugpartner: DFB und Volkswagen sollen sich einig sein

Freude bei Löw, Freude vor allem bei Bierhoff Bewahrheiten sich die Berichte, verdient der DFB durch Volkswagen bald viel, viel Geld. (Foto: dpa)

DüsseldorfEinem Medienbericht zufolge löst Volkswagen im kommenden Jahr Mercedes als Fahrzeugpartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ablösen. Entsprechende Signale erhielt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) demnach aus Verhandlungskreisen. Weder der DFB noch VW wollten das kommentieren und verwiesen der Zeitung zufolge auf laufende Verhandlung. Mercedes ließ verlautbaren, man wolle weiterhin mit dem größten Fußballverband der Welt zusammenarbeiten und sehe das weiterhin als Möglichkeit an.

Die „FAZ“ hatte im Mai vorab über den Einstieg Volkswagens in den Poker um den prestigeträchtigen Vertrag berichtet. Die Zeitung spricht weiterhin von einer Tendenz, wörtlich von einer gefallenen „Vorentscheidung“. Einen Vertragsschluss gibt es bislang nicht zu vermelden. Tatsächlich wäre der Wechsel im Sponsorenpool eine faustdicke Überraschung. Seit fast fünf Jahrzehnten stellen die Schwaben die offiziellen Teamfahrzeuge der Nationalmannschaft.

Für den DFB ist der Vertrag, ähnlich dem Ausrüstervertrag mit Adidas, eine sehr willkommene Einnahmequelle. Der Verband hat durch den Weltmeistertitel 2014 Rekordeinnahmen erzielt, deren Niveau es nun zu sichern gilt. Noch immer die „Mannschaft“ die Haupteinnahmequelle des Verbands, die nicht nur die Auswahlmannschaften finanziert, sondern auch den Neubau der DFB-Fußballakademie und den Amateurbereich. Gerade die Planungskosten für die Akademie liefen zuletzt aus dem Ruder, vor allem wegen des Streits um den Standort auf der bisherigen Frankfurter Galopprennbahn. Auch juristische Folgekosten aus dem Skandal um die Vergabe der WM 2006 belasten die Bilanz.

Laut „FAZ“ soll der neue Vertrag 25 bis 30 Millionen Euro schwer sein, eine deutliche Steigerung gegenüber dem, was bisher Mercedes zahlte. Diese Summe soll bei rund acht Millionen Euro liegen. Etwa in diesem Bereich wurden auch die neuen Angebote bisher taxiert. Der DFB ließe sich damit seine aktuelle Markt- und Markenpräsenz auf ARD, ZDF und RTL teuer bezahlen. Die Erfolge bei der U21-EM und dem Confed Cup haben den Werbewert von Verband und Mannschaft noch einmal drastisch erhöht. Allerdings leidet der Weltmeister bei den Spielen selbst zusehends unter Kritik an Inszenierung und Preispolitik. Immer öfter bleiben, zumindest bei Freundschaftsspielen, die Stadien unausgelastet.