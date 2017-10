 Pleite gegen Augsburg: Werder trennt sich von Trainer Nouri

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Alexander Nouri Der Trainer hatte mit Bremen vor Monaten den letzten Sieg gefeiert. (Foto: dpa)

BremenFußball-Bundesligist Werder Bremen hat Trainer Alexander Nouri freigestellt. Das gab der Club einen Tag nach dem 0:3 (0:2) im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Montag auf der Vereins-Homepage bekannt. Die Entscheidung traf die Geschäftsführung „nach intensiven Gesprächen“ bereits am Sonntagabend. Zuerst hatte die „Sport Bild“ darüber berichtet. Auch Co-Trainer Markus Feldhoff wurde freigestellt. Der bisherige U23-Coach Florian Kohfeldt übernimmt die Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt. Unterstützt wird er von Thomas Horsch und dem ehemaligen Nationalspieler Tim Borowski.

„Alex hat in der vergangenen Saison eine sehr schwere Aufgabe übernommen und sie erfolgreich gemeistert. Dafür möchten wir uns bedanken. Er bringt alles mit, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht. Ich bin sicher, dass er seinen Weg erfolgreich an anderer Stelle fortsetzen wird“, sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.

Der 38-jährige Nouri war seit Mitte September 2016 Trainer der Bremer und hatte seinen Vertrag erst im Mai verlängert. In der Bundesliga konnte Werder in dieser Saison bislang noch nicht gewinnen und liegt mit fünf Punkten aus zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Saisonübergreifend gab es in der Liga seit 13 Spielen keinen Sieg.

Vor dem am Montag angesetzten Auslaufen verließ Nouri in seinem Auto wortlos das Vereinsgelände. Zuvor hatte er sich von der Mannschaft verabschiedet. Die erste Einheit der Woche wurde von Torwarttrainer Christian Vander und Athletikcoach Günther Stoxreiter geleitet.