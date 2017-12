 Prozessauftakt um Bombenanschlag: Der Tag, als mit dem Leben der BVB-Stars gezockt wurde

DortmundSchockierte Spieler, entsetzte Fans: Der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat tiefe Spuren hinterlassen - nun hat am Donnerstag in Dortmund der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter begonnen. Sergej W. soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, Fußballspieler des BVB zu töten, um bei Aktienspekulationen abzukassieren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 28-fachen Mordversuch und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor. Heimtückisch, aus Habgier und mit gemeingefährlichen Mitteln habe der Elektrotechniker gehandelt.

Nach dem Anschlag am 11. April stand zunächst auch der Verdacht eines weiteren islamistischen Anschlags im Raum. Doch schnell waren die Ermittler überzeugt, dass Sergej W. die Tat aus Geldgier verübt hat. Drei selbst gebaute Sprengsätze soll er in einer Hecke am Mannschaftshotel des BVB deponiert haben, Bomben gespickt mit Metallsplittern. Als das Team vor der Champions-League-Partie gegen AS Monaco am Hotel in den Bus gestiegen war und dieser sich langsam in Bewegung setzte, soll er die Sprengsätze mithilfe von Fernzündern zur Explosion gebracht haben. Der mittlere entfaltete nicht seine voll Detonationskraft.

Die Splitter flogen als todbringende Geschosse durch die Luft. Viele drangen in den Bus ein und verletzten dort BVB-Abwehrspieler Marc Bartra, der mit einem Bruch des Unterarms ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Polizist, der den Bus auf einem Motorrad begleiten sollte, erlitt ein Knalltrauma. Das Fußballspiel wurde abgesagt und am nächsten Abend nachgeholt.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke fällt es noch heute schwer, über die Geschehnisse am 11. April zu reden: „Das war schon eine Extremsituation“, sagt er. Lange Zeit wurden die BVB-Profis psychologisch betreut: „Wir haben intensiv beobachtet, ob sich bei dem einen oder anderen Spieler eine posttraumatische Störung entwickelt hat“, sagt Watzke. Besonders die Schmerzensschreie des Spaniers Bartra blieben den Profis lange in Erinnerung.

Sergej W. soll den Anschlag laut Anklage verübt haben, um selbst ein reicher Mann zu werden. Er soll den Anklägern zufolge einige Tage vor der Tat unter anderem 96.000 Put-Optionen auf BVB-Aktien erworben haben - insgesamt habe er Finanzgeschäfte in Anteilsscheinen des einzigen börsennotierten Bundesliga-Klubs in Deutschland mit einem Volumen von 44.300 Euro getätigt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem maximal möglichen Gewinn von 506.275 Euro aus. Der Angeschuldigte soll die Finanzprodukte nach der Tat verkauft und insgesamt einen Gewinn von 5.872,05 Euro erzielt haben. Wäre der Kurs tatsächlich auf einen Euro abgerutscht, hätte der 28-Jährige über eine halbe Million Euro Gewinn gemacht. Eine detaillierte Berechnung des Handelsblatts finden Sie hier.

Zehn Tage nach der Tat wurde W., der zuletzt in Rottenburg am Neckar (Baden-Württemberg) lebte, von einem Sondereinsatzkommando festgenommen. Er hat nach früheren Angaben der Behörden angegeben, in Dortmund lediglich Urlaub gemacht zu haben. Für den Prozess hat das Dortmunder Schwurgericht 18 Verhandlungstage bis zum 28. März angesetzt. Mehrere Spieler von Borussia Dortmund haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen.

Fußballweltmeister Matthias Ginter äußerte sich in einem Interview der Zeitung „Die Welt“. Von dem Prozess erhoffe er sich, etwas über die Motive des Angeklagten zu erfahren. „Zum anderen frage ich mich, warum der Anschlag so passieren konnte, wie er passiert ist, warum es niemandem im Vorfeld aufgefallen ist. Und ich denke, dass mir der Prozess auch dabei helfen wird, das Thema weiter zu verarbeiten.“ Ginter war auch 2015 dabei, als die Nationalmannschaft in Paris spielte und die französische Hauptstadt von Terroranschlägen erschüttert wurde. Der 23 Jahre alte Fußballer spielt mittlerweile für Borussia Mönchengladbach.