 Rettig kritisiert DFL und DFB: „Mir fehlt da die Fußballseele“

Die 36 deutschen Klubs und ihre Angestellten zahlten zusammen 1,13 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben, sowie an Sozial- und Unfallversicherung. 152,8 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum – der deutsche Fiskus nahm also durch den Profifußball erstmals mehr als eine Milliarde Euro ein.