 Ronaldo-Agent Mendes: Der mächtigste Schattenmann im Fußball

Jorge Mendes Jorge Mendes ist der Manager von Cristiano Ronaldo. Foto: Manuel De Almeida (Foto: dpa)

MadridSo pathetisch, wie sie ist, könnte diese Szene auch in einem Mafiafilm spielen. Sie zeigt aber nur den Fußball-Star Cristiano Ronaldo und seinen Berater Jorge Mendes, der ihm auf besonders klebrige Art seine Ehrerbietung erweist.

„Ich bin stolz, dass ich jeden Tag für dich kämpfen kann”, ruft Mendes seinem bekanntesten Klienten bei einer Familienfeier zu. „Du bist viel mehr, als ich je für dich tun könnte. Du bist ein Monster. Du bist der beste Fußballer der Welt. Du bist der weltbeste Sportler aller Zeiten und ich bin stolz darauf, neben so einem Mann zu stehen.”

Cristiano Ronaldo und Jorge Mendes. Der Superstar und der „Super-Agent” (The Guardian). Beide arbeiten zusammen, seit der Weltfußballer von Real Madrid 16 Jahre alt ist. Die Szene stammt aus dem Dokumentarfilm „Ronaldo”, der 2015 in die Kinos kam.

Steuer-Affäre um Cristiano Ronaldo: Fakten und Reaktionen Worum geht es? Die spanische Staatsanwaltschaft wirft Cristiano Ronaldo vor, 2010 bewusst eine Geschäftsstruktur zur Verbergung von Einkommen geschaffen zu haben.

Die Summe? Laut der Anklage schleuste der Fußball-Weltstar so zwischen 2011 und 2014 fast 15 Millionen Euro am Fiskus vorbei.

Das Problem? Bei den mutmaßlich hinterzogenen Geldern soll es sich um Einkünfte aus Bildrechten des Real-Madrid-Stürmers gehandelt haben. Quelle: srf.ch

Der Auslöser? Spiegel Online im Dezember 2016: „Der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat bis vor zwei Jahren eine Briefkastenfirma in der Karibik genutzt, in die seine Werbeeinnahmen flossen. Steuern zahlte der Portugiese darauf offenbar so gut wie keine. Dies geht aus Unterlagen hervor, die dem SPIEGEL von der Enthüllungsplattform Football Leaks zugespielt wurden.“

Ronaldos Anwälte Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat den Vorwurf der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Das Lissaboner Unternehmen Gestifute seines Managers Jorge Mendes teilt mit, es habe niemals Unterschlagung gegeben. Es sei klar, dass der Spieler nicht versucht habe, Steuern zu umgehen. Quelle: Zeit.de

Ronaldo im Netz Bei Instagram schrieb der Weltfußballer des Jahres: „Manchmal ist die beste Antwort, still zu sein.“ Der 32-Jährige postete dazu ein Foto im Dress des portugiesischen Nationalteams, auf dem er sich mit einer Schweigegeste den Finger auf den Mund legt. Quelle: diepresse.com

Focus „Der Fall Cristiano Ronaldo ist kompliziert - juristisch genauso wie sportlich und menschlich. Traditionell halten auch die Medien in seinem Heimatland zu ihm, doch mittlerweile kommen aus Portugal auch kritische Stimmen.“

Lausitzer Rundschau „Im fernen Russland lächelt Cristiano Ronaldo den Steuer-Ärger aus der sportlichen Heimat einfach weg. Beim Fangenspielen mit Real-Kumpel Pepe auf dem Trainingsrasen von Rubin Kasan scheinen die schweren Vorwürfe kurz vor Beginn des Confed Cups weit entfernt.“

Express „Im Trainingsquartier der portugiesischen Nationalmannschaft beim Confed-Cup in Russland verriet Cristiano Ronaldo seinen Mitspielern, dass seine Entscheidung „endgültig“ sei und er die spanische Hauptstadt verlassen werde. „Ich verlasse Real Madrid. Ich habe meine Entscheidung gefällt. Es gibt kein Zurück mehr“, sagte Ronaldo zu seinen Nationalmannschafts-Kollegen. Ein Hammer!“

Spox.com „Nachdem bekannt wurde, dass CR7 bei den Königlichen angeblich einen Abgang anstrebt, werden mehrere finanzstarke Klubs als potenzielle Ziele gehandelt. Darunter ist auch Ronaldos Ex-Team Manchester United.“

Seinem Berater und engen Freund verdankt der Portugiese, dass er ein Jahresgehalt von 40 Millionen Euro verdient, dass er mit 18 Jahren zu Manchester United und später für 94 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, und dass für ihn die besten Werbeverträge ausgehandelt wurden, die je ein Fußballprofi besaß. „Er ist der Cristiano Ronaldo der Agenten”, sagt Cristiano Ronaldo unbescheiden wie immer.

Mendes' Umtrieben verdankt er aber auch, dass er am Montag in Madrid von einer Ermittlungsrichterin angehört wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, 14,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben, weil er seine Werbeeinnahmen durch ein Firmengeflecht in Irland und der Karibik am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben soll.

Das „Mendes-Modell” nennt die spanische Zeitung „El Mundo” das. Mendes selbst sagte vor fünf Wochen ebenfalls schon vor Gericht aus. Denn die Internetseite „Football Leaks”, das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel” und ein internationales Recherchenetzwerk haben in den vergangenen Monaten enthüllt, dass die meisten seiner prominenten Klienten eine Briefkastenfirma in der Karibik unterhielten.