Viele Stars mussten deshalb bereits Millionen-Zahlungen an den spanischen Staat leisten: Pepe, Radamel Falcao oder Angel di Maria etwa, dazu auch der Startrainer José Mourinho. Gegen den Neuzugang James Rodriguez von Bayern München wird in Spanien noch ermittelt.

Der 51 Jahre alte Mendes sitzt wie eine Spinne im Netz und zieht an allen Fäden - in der Steueraffäre Ronaldo wie auf dem europäischen Transfermarkt. Denn mit Mendes machen alle Geschäfte. Er hat allein in diesem Sommer schon Spieler an den FC Bayern München (James Rodriguez), an Manchester City (Bernardo Silva), den AC Mailand (André Silva) oder den FC Barcelona (Nelson Semedo) vermittelt.

Um seinen Einfluss auf das Milliardengeschäft Profifußball weiter auszudehnen, hat seine Firma „Gestifute” eine Art Rundum-Paket entwickelt, bei dem Geschäftspartner oder Freunde von Mendes ganze Clubs aufkaufen und dann mit Mendes-Spielern versorgt werden. Der spanische Club FC Valencia ist ein Beispiel dafür, die Wolverhampton Wanderers aus der zweiten englischen Liga sind es ebenfalls.

Kauft einer dieser Vereine einen Spieler, vertritt Mendes jetzt alle Beteiligten am Tisch. In Wolverhampton etwa fordert der Mendes-Klient Nuno Espirito Santo als Trainer laufend Verstärkungen, die er dann in Gestalt der Mendes-Klienten Ruben Neves (FC Porto) oder Diogo Jota (Atletico Madrid) sofort bekommt. Abgesegnet und bezahlt wird das dann von den Mendes-Klienten in der Club-Direktion. Auf diesem Weg kann niemand mehr kontrollieren, wohin wie viel Geld genau fließt.

Zum Mythos Mendes gehört auch der Beginn seiner Agenten-Karriere. Er arbeitete als DJ, betrieb eine Videothek und später einen Nachtclub in Portugal. Einer seiner Stammgäste war der damalige Torwart Nuno Espirito Santo. Er war der erste Spieler, den Mendes von einem Verein (Vitoria Guimarães) zum anderen (Deportivo La Coruña) vermittelte.

Heute ist Mendes der „Unheimliche König der Agenten” (FAZ). Es gibt eine Geschichte über ihn, wie er einmal Diego Maradona am Flughafen von Madrid traf. „Wenn du mein Berater gewesen wärst, wäre ich so reich wie der König von Spanien”, rief der frühere Weltstar ihm zu.

