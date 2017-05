Stürmer Timo Werner brachte mit seinen 21 Toren Aufsteiger RB Leipzig nach oben. Die Sachsen machten schon am 32. Spieltag die Teilnahme an der Champions League klar. Werner avancierte zum jüngsten Torjäger in der Nationalmannschaft. Nur eines hat der 21-Jährige in dieser Spielzeit bereut: Seine Schwalbe gegen Schalke, über die sich viele aufregten. „Ich würde es wirklich gern rückgängig machen. Weil es nicht richtig war“, sagt der Nationalstürmer.