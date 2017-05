Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

RB Leipzig könnte das Meisterrennen spannender machen

Bayern München - Borussia Dortmund Fußball: DFB-Pokal, Bayern München - Borussia Dortmund, Halbfinale am 26.04.2017 in Allianz Arena, München (Bayern) Philipp Lahm (M) vom FC Bayern München und Marco Reus (l) und Raphael Guerreiro (r) von Borussia Dortmund. (Zu dpa «Verfrühter Ruhestand: Kein Happy End für Lahm - und kein Umdenken» vom 27.04.2017) Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (Foto: dpa)

Entscheidend für den Leipziger Erfolg sind das Konzept und die Macher hinter dem sportlichen Erfolg. Fußball-Professor Ralf Rangnick hat in der Bundesliga auf Anhieb die richtige Mischung gefunden: Das ehrgeizige, junge, lauf- und spielstarke Team hat endlich mit Ralph Hasenhüttl den passenden Trainer, der jahrelang fehlte.

RB Leipzig wird sich fußballerisch sich noch deutlich weiter entwickeln, so wie das vor einigen Jahren bei der jungen Mannschaft von Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp auch der Fall war. Es kann sein, dass sie in ihrer ersten Saison in der Champions League Lehrgeld zahlen müssen, doch das junge Team dürfte dies verkraften.

Bundesliga auf Facebook: Das gefiel den Fans 2016/17 Torjäger-Duell Robert Lewandowski erzielte zwar deutlich mehr Interaktionen (15,5+ Mio.) als der Gabuner (649.800+). Den größeren Fanzuwachs jedoch konnte Pierre-Emerick Aubameyang verbuchen: Mit 376.700+ neuen “Gefällt mir”-Angaben steigerte er seine Fanbase auf Facebook um über 1500%.

RB Leipzig Auf Facebook gewann der Verein über 137.600 neue “Gefällt mirs” und vergrößerte seine Fanbase damit um satte 82%, dahinter folgen der FC Ingolstadt (14,7%) und Bayer 04 Leverkusen (12,2%). Lediglich was absolute Zahlen betrifft ist der deutsche Meister auch Fan-Meister: Der FC Bayern gewann über 3,4 Mio. neue Fans auf Facebook.

Fans Alle Bundesliga-Vereine zusammen gewannen über 5 Millionen neue Fans – und mit ihr die Bundesliga! Alle Vereine der 1. Bundesliga haben damit auf Facebook insgesamt mehr als 70,4 Millionen Fans.

Das Relegationsduell Auf Facebook kann der HSV auf das Engagement seiner Fans bauen: Über 2,4 Millionen Interaktionen bescherten sie ihrem Verein, deutlich mehr als bei den Wolfsburgern (545.500+). Unterm Strich konnten die Niedersachsen jedoch diese Saison mehr neue Fans für sich gewinnen: 91.000+ (8,9%).

Interaktive Live-Pressekonferenz Auf Facebook können die Fans von Hertha BSC nicht nur Live bei den Pressekonferenzen dabei sein, sondern auch mittels Kommentaren ihre Fragen an Trainer Pál Dárdai stellen:

https://www.facebook.com/herthabsc/videos/10154488251047569/

Trainervorstellung live Als Bayer 04 Leverkusen im März den neuen Trainer Tayfun Korkut präsentierte, konnten alle Fans der Werkself die Vorstellung und die erste Trainingseinheit live auf Facebook verfolgen:

https://www.facebook.com/bayer04fussball/videos/vb.136080986433184/1463962696978333/

Daten und Fakten Der neue und alte deutsche Meister Bayern München stimmte seine Fans mit einer Infografik in 360° auf das bevorstehende Spiel gegen Borussia Dortmund ein: https://www.facebook.com/FCBayern/posts/1587582974591721:0

Karnevals-Training Am 11.11. regieren in Köln die Jecken und auch die Trainingseinheit des 1. FC Köln fällt zum Karnevalsbeginn traditionell etwas anders als gewohnt aus. Dieses Jahr stellten sich die Spieler zum Team-Foto mitsamt Champions-League-Pokal & -Hymne auf: https://www.facebook.com/107902162570637/posts/1555087364518769

Schon heute reicht die Qualität des Kaders an Vereine wie Leverkusen, Schalke, Mönchengladbach und Wolfsburg heran. Das Team dürfte weiter verstärkt werden, und die jungen Spieler werden sich in der Champions League entwickeln und wohl auch in der nächsten Saison gegen Bayern München und Borussia Dortmund um die Meisterschaft spielen.

Vielleicht wird das Meisterrennen in den nächsten Jahren dadurch wieder spannender. Doch für die wirtschaftliche und sportliche Aufholjagd der Bundesliga gegenüber England und Spanien ist etwas anderes entscheidender: Die wirtschaftlich starken Klubs aus Schalke, Leverkusen und Gladbach müssen sportlich zum Top-Trio aufschließen.

Die Aufsteiger der Saison aus Hoffenheim, Köln und Berlin sollten zudem ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten erweitern, um den sportlichen Erfolg in den nächsten Jahren zu wiederholen. Nur wenn die Bundesliga in der Breite besser wird, werden die deutschen Vereine auch international wieder stärker punkten.

Der Rekordmeister Bayern München braucht stärkere Konkurrenz aus den hinteren Reihen und einen oder zwei Konkurrenten auf Augenhöhe. Zugleich müssen alle Vereine der Bundesliga ihre internationale Fanbasis erweitern – in Amerika wie in Asien. Denn hier liegen im Zeitalter des Internets und Paid-TV die geschäftlichen Möglichkeiten der Zukunft.