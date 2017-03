 Schalke 04: Die wirtschaftliche Wiedergeburt der Knappen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auf SchalkeEs gab Zeiten, da schien Schalke 04 unter seinem Schuldenberg von 250 Millionen Euro die Luft auszugehen. Davon kann 2017 längst keine Rede mehr sein. Sportlich lief es in den vergangenen Jahren gut – und wirtschaftlich sogar ausgezeichnet. Nicht nur Rekordumsatz und Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2016 sind ein Beleg dafür.

Entscheidend für die hervorragenden Zahlen in den vergangenen Jahren sind zwei herausragende Spielerverkäufe aus der vereinseigenen Knappenschmiede: Zunächst wechselte Weltmeister Julian Draxler zum VfL Wolfsburg, und dann ging Supertalent Leroy Sané zum Scheichklub Manchester City, wo mit Pep Guardiola einer der besten Trainer der Welt derzeit aktiv ist.

Finanziell lohnte sich dies über alle Maßen. In der Bilanz führte dies nach Steuern zu Gewinnen von 25,5 und 29,1 Millionen Euro in den Geschäftsjahren 2015 und 2016. Diese komfortable Lage ermöglichte nicht nur wie geplant, die Schulden abzubauen, sondern auch weiter in die Infrastruktur rund um das Stadion zu investieren.

Fußball: Fakten über Schalke 04 Verein Gegründet als Westfalia Schalke am 4. Mai 1904 – Mitglieder: 145.000 Stand: März 2017

Erfolge 7 x Deutscher Meister, 5 x DFB-Pokalsieger, 1 x Uefa-Cup-Sieger

Kader Marktwert: rund 210 Millionen Euro.

Stand: März 2017

Stadion Veltins-Arena, gebaut 2001 Kosten: 191 Millionen Euro Plätze: 61.973 (davon 45.664 Sitzplätze)

Sponsoren Trikots: Gazprom (16 Millionen Euro) Ausrüster: Adidas Stadion: Veltins (5 Millionen Euro) Weitere wichtige Sponsoren: Bet-at-Home, Böklunder, Coca-Cola, Hilsense, R+V Versicherung, Tillman’s

Bilanz 2014 Dank des zweithöchsten Umsatzes in der Vereinsgeschichte hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 seine Schulden weiter reduziert. Umsatz im Geschäftsjahr 2014: 215,3 Millionen Euro, fast neun Millionen mehr als im Vorjahr. Finanzverbindlichkeiten sinken von 178 auf 164 Millionen Euro. Überschuss steigt auf 4,15 Millionen Euro von nach 457.000 Euro im Jahr zuvor.

Umsatz 2015: 264,7 Millionen Euro 2016: 265,1 Millionen Euro





Gewinn Konzernjahresüberschuss 2015: 29,1 Millionen Euro 2016: 22,5 Millionen Euro





Eigenkapital 2015: minus 50,4 Millionen Euro 2016: minus 21,9 Millionen Euro





Schulden Finanzverbindlichkeiten April 2010: 250 Millionen Euro 2016: 129,6 Millionen Euro





Wertvollste Spieler Brent Embolo (20 Millionen Euro), Leon Goretzka (18 Millionen Euro), Benedikt Höwedes (18 Millionen Euro)

Quelle: Transfermarkt.de





Tickets Einzelpreise für Karten: 10 bis 52 Euro

Essen und Trinken Ein Wasser (0,5 l) kostet: 3,30 Euro Ein Bier der Marke Veltins (0,5 l) kostet: 4,20 Euro Eine Bratwurst kostet: 2,70 Euro

Überdies ist das negative Eigenkapital drastisch gefallen. Mit minus 20,5 Millionen Euro liegt es nun auf einem Niveau, das angesichts der stillen Reserven in Bauten, Rechten und Spielern völlig unproblematisch ist. Ab 2018 beginnt wahrscheinlich sogar eine neue Zeitrechnung auf Schalke: Der Verein kann Eigenkapital aufbauen – so wie der FC Bayern dies seit Jahrzehnten macht.

Schalke-Finanzvorstand Peter Peters neigt dennoch nicht zur Euphorie. Gewohnt nüchtern kommentierte er vor Journalisten: „Mit den Zahlen können wir zufrieden sein.“ Er sprach von einer „enormen Stabilität“, die sich in der Bilanz widerspiegele, vor allem, weil die fixen Erlöse enorm gesteigert worden seien.

Dafür muss man wissen: Schalke hat keine Rechte verkauft, um schnelles Geld für den Profikader zu schöpfen. „Wir glauben, dass es am besten ist, wenn Schalke 04 sich selbst trägt“, formulierte Peters diese Vereinsphilosophie, die der Klub seit mehr als 20 Jahren verfolgt. Zentraler Punkt darin war der Bau der neuen Schalke-Arena, deren Bankschulden 2019 abbezahlt sein werden.