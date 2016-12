„Wir eine Leistung am absoluten Leistungslimit.“

Natürlich ist den Münchnern nicht entgangen, dass der Bundesliga-Neuling in dieser Saison für genau das steht, was den Bayern in der Nach-Guardiola-Zeit abhanden gekommen zu sein scheint: für Tempo, Draufgängertum, Erfolgshunger und vor allem: für einen klaren Plan, der jedem Spieler in jeder Situation vermittelt, was er zu tun hat.

Der maue Auftritt der Bayern in Darmstadt kam in weiten Teilen wie eine Antithese zum „Leipziger Starkstromfußball” („Frankfurter Allgemeine Zeitung”) daher: bleiern, inspirationslos, träge. „Wie wir gerade in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, war das nicht der FC Bayern”, sagte auch Torwart Manuel Neuer.

Umgekehrt wissen natürlich auch die Leipziger, dass ein solches Topspiel für sie neu und für die Bayern Alltag ist. „Was die individuelle Qualität betrifft, kommt wahrscheinlich der beste Gegner auf uns zu, gegen den wir jemals gespielt haben”, sagte Rangnick am Montag.

RB Leipzig: Warum der Aufsteiger so stark ist Spitze RB Leipzig mischt die Fußball-Bundesliga auf. Nach 15 Spieltagen stehen die Sachsen punktgleich mit Tabellenführer Bayern München auf Platz zwei. Wer hätte das gedacht?

Die Gründe.

Geld Klub-Mäzen Dietrich Mateschitz pumpte seit der Vereinsgründung 2009 viele Brause-Millionen in den Verein. So konnten vor der Saison rund 50 Millionen Euro in neue Spieler investiert werden. Für einen Aufsteiger eher ungewöhnlich.

Einkaufspolitik RB weiß sein Geld clever einzusetzen und holt keine abgehalfterten und überbezahlten Stars, setzt stattdessen auf Spieler, die nicht älter als 23 Jahre alt sind. Dadurch sind die Neuzugänge ein gutes Investment in die Zukunft. Man achtet zudem darauf, dass das Gehaltsgefüge nicht gesprengt wird.

Sportdirektor Mit Ralf Rangnick hat der Klub einen erfahrenen Bundesliga-Strategen, der einen Blick für junge Spieler hat und frei walten kann, ohne dass - wie etwa beim Hamburger SV - der Geldgeber ständig mitspricht. Mateschitz hält sich aus dem operativen Geschäft völlig raus und lässt Rangnick machen.

Trainer Ralph Hasenhüttl passt mit seinem Tempo-Fußball und dem Umschalt-Spiel bestens zur Philosophie von Rangnick. Schon in den Jugendteams wird diese Spielweise trainiert. Das für viele Millionen Euro erbaute super-moderne Jugendzentrum passt bestens in das Gesamtkonstrukt des Klubs und lockt zusätzlich viele Talente an.

Disziplin Das junge Personal auf dem Rasen erweist sich als folgsam. Jeder scheint der Linie von Sportdirektor und Trainer zu folgen, zumindest dringt nach außen kein störender Protest. Auch Spieler wie Davie Selke oder Rani Khedira, die wochenlang auf der Ersatzbank sitzen, stänkern nicht rum und ordnen sich dem Erfolg unter.

Umfeld Auch die Stadt Leipzig zieht mit. Der Klub hat sich in den wenigen Jahren ein neues Publikum erspielt, das nichts mit den Krawallen benachbarter Vereine gemein hat. Die Party geht trotzdem ab. Ab Sonntag war das Stadion mit 42.558 Zuschauern zum vierten Mal in fünf Spielen ausverkauft. Kein Wunder, dass über den Bau einer neuen Arena nachgedacht wird.

„Wenn wir dort gewinnen wollen, brauchen wir eine Leistung am absoluten Leistungslimit. Ich trau' uns das aber zu”, so der Sportdirektor: „Je mehr die Bayern gegen uns das Gefühl haben, sie spielen gegen alle elf von uns gleichzeitig, desto größer wird unsere Chance sein, tatsächlich etwas mitzunehmen.”

Philipp Lahm, Arjen Robben, Franck Ribery - diese geballte Erfahrung aus zusammengezählt 736 Bundesliga-, 283 Länderspielen und 18 deutschen Meistertiteln wurde in Darmstadt noch geschont und soll gegen Leipzig wieder einsatzbereit sein. Auf die Frage, was am Mittwoch für sein Team spreche, sagte Neuer deshalb auch: „Man kennt den FC Bayern. Jeder weiß, was wir für klasse Spieler haben.”

Immer wieder Fanproteste gegen RB Leipzig Anfeindungen Seit der Gründung von RasenBallsport Leipzig im Jahr 2009 sieht sich der von Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz finanzierte Verein immer wieder Anfeindungen gegnerischer Fans ausgesetzt. Eine Chronologie ausgewählter Vorfälle.

2009 Nach der Übernahme des Spielrechts vom SSV Markranstädt gibt es in dem Leipziger Vorort bereits vor den ersten Partien Proteste. Dabei werden unter anderem Werbebanden beschädigt und der Rasen des Spielfeldes mit Unkrautbekämpfungsmittel zerstört.

März 2011 Nach Protesten seiner Fans sagt der KSV Hessen Kassel das vereinbarte Testspiel gegen RB Leipzig ab. Es folgen immer wieder ähnliche Beispiele: Das Prominenteste zuletzt im Sommer 2014, als sich der Bundesligist VfB Stuttgart von seinen Anhängern umstimmen lässt.

Saison 2014-2015 Im Internet wird die deutschlandweite Kampagne „Nein zu RB“ gegründet. Transparente mit der Aufschrift hängen in den Stadien zahlreicher Zweitligisten. Viele Anhänger boykottieren die Auswärtsspiele ihrer Clubs in Leipzig.

September 2014 Beim 1. FC Union Berlin tragen 20.000 Zuschauer im Stadion schwarze Regencapes und schweigen in den ersten 15 Minuten der Zweitligapartie.

Februar 2015 Beim Auswärtsspiel in Aue halten die Fans aus dem Erzgebirge ein Transparent in die Höhe, das Red-Bull-Chef Mateschitz in einer Naziuniform zeigt. Nach der Partie werden Spieler beim Auslaufen mit Schneebällen beworfen.

März 2015 In Karlsruhe erreichen die Anfeindungen mit dem Blockieren des Mannschaftsbusses und des Autos von Sportdirektor Ralf Rangnick, einem geforderten Trikot-Rücktausch und dem Eindringen von schwarz gekleideten Personen ins Mannschaftshotel den vorläufigen Höhepunkt.

März 2015 (2) In Heidenheim werden Auswechselspieler bei der Erwärmung neben dem Feld mit Bierbechern beworfen. RB-Verteidiger Sebastian Heidinger trifft ein Becher, der mit Urin gefüllt ist.

September 2015 Fans des 1. FC Heidenheim attackierten den Mannschaftsbus von RB. Im Anzug liefen sie dem Bus entgegen und bewarfen ihn mit selbst gedruckten Geldscheinen. Auf den Scheinen war der Schriftzug "Scheiß Red Bull" zu lesen. Zudem wurde Mäzen Mateschitz mit großer Hakennase abgebildet.

Mai 2016 Im letzten Heimspiel als Trainer des FC Ingolstadt wurde Trainer Ralph Hasenhüttl von den eigenen Fans ab ausgepfiffen, weil er zu RB Leipzig wechselte. Im Fanblock hielten Zuschauer große Transparente hoch, darauf stand: Hasenhüttl wolle lieber Rangnicks Hofnarr in Leipzig sein als König der "Schanzer", er habe keinen Charakter.

November 2016 Unbekannte haben auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vor dem Duell bei Bayer Leverkusen eine Farbbeutel-Attacke verübt. Der Vorfall ereignete sich auf der Anfahrt zum Spiel einen Kilometer vor der BayArena. Die Farbbeutel trafen die Windschutzscheibe des RB-Gefährts. Zu Schaden kam niemand. "Wir können das nicht gutheißen", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler bei Sky: "Ich weiß nicht, ob es welche von Bayer Leverkusen oder andere waren, aber das können wir natürlich nicht hinnehmen. Das darf wirklich nicht sein." Leverkusens Trainer Roger Schmidt sagte, dieses Verhalten sei "völlig unnötig und respektlos".

Dezember 2016 In der ersten Halbzeit des Spiels Hertha BSC gegen RB Leipzig ist für rund eine Minute in der Hertha-Kurve ein Banner in Anspielung auf eine frühere Erkrankung von Leipziger Sportdirektor Ralf Rangnick entrollt worden. "Ey, Ralf wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", stand darauf. Der 58-Jährige musste im Jahr 2011 seinen Trainer-Job bei Schalke 04 wegen eines Erschöpfungssyndroms aufgeben. "@HerthaBSC distanziert sich von diesem widerlichen Banner!", schrieb Herthas Manager Michael Preetz nach dem 0:2 (0:1) via Twitter und setzte damit ein deutliches Zeichen. Rangnick reagierte relativ gelassen.

Und die Personallage beim FC Bayern verbessert sich für das Topspiel. Flügelspieler Arjen Robben konnte am Montag wieder am Mannschaftstraining des deutschen Meisters teilnehmen. Kapitän Philipp Lahm trainierte individuell im Leistungszentrum. Der Außenverteidiger soll nach Vereinsangaben aber am Dienstag beim Abschlusstraining wieder dabei sein.

RB Leipzig: Retortenverein, Talentschmiede, Spitzenreiter Premiere Das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte bestritten die Leipziger am 31. Juli 2009 im Sachsenpokal und besiegten in der ersten Runde den VfK Blau-Weiß Leipzig mit 5:0. Christian Streit schoss das erste Pflichtspieltor für RB Leipzig.

Erfolge in der Anfangszeit Kurz vor dem Beginn der zweiten Bullen-Saison wurde das Zentralstadion am 24. Juli 2010 offiziell in Red Bull Arena umbenannt. Zur Eröffnung spielte RB Leipzig vor 21.566 Zuschauern gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 (1:2). Das erste Pflichtspiel mit dem ersten Tor (Steven Lewerenz) folgte am 6. August gegen Türkiyemspor Berlin (1:1).

Erste Erfolge Meister der Oberliga Nordost und Aufstieg in die Regionalliga 2009/10, Sachsenpokalsieger und Qualifikation für den DFB-Pokal 2011 und 2013. Meister der Regionalliga Nordost und Aufstieg in die 3. Liga 2012/13. Aufstieg in die zweite Liga 2013/14.

Talentschmiede Am 14. August 2011 wurde das Trainingszentrum offiziell eröffnet. Es ist neben der Red Bull Arena die zweite Vereinsbasis. Aktuell trainieren neben der Profi-Mannschaft die Nachwuchs-Mannschaften der U23, U19, U17, U16, U15 und U14 im sechs Hektar großen Zentrum auf sechs Plätzen unter Top-Bedingungen.

Trainingszentrum Im Spätherbst 2013 fiel der Startschuss für den Ausbau des Trainingszentrums, dessen Herzstück ein Gebäudekomplex (13.500 Quadratmeter) mit Trainings-, Ausbildungs-, und Unterbringungsmöglichkeiten ist. Dazu kommen vier Naturrasen- und zwei Kunstrasenplätze nach FIFA-Maßen (105 x 67 Meter) und mit Flutlicht, sowie unter anderem ein Internat mit 50 Einzelzimmern, Büroflächen, Fan- und Elterncafé und eine überdachte Tribünenanlage mit 1000 Sitzplätzen.

Erster Torjäger RB-Kapitän Daniel Frahn (26) wurde 2012 und 2013 mit 26 bzw. 20 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Nordost. Auch in der dritten Liga spielte er 2013/14 eine gute Rolle und schoss 19 Tore.

Erste Pokalsensation Im ersten DFB-Pokalspiel der Vereinsgeschichte gelang am 29. Juli 2011 ein echter Coup. Mit 3:2 warf RB Leipzig den Bundesligisten VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb.

Zweite Bundesliga 2014 bis 2016 spielte RB in der 2. Bundesliga. Für die Saison 2015/16 verpflichtete Leipzig den Bundesligaspieler Davie Selke für acht Millionen Euro von Werder Bremen. Insgesamt gab der Verein 18,6 Millionen Euro für neue Spieler aus und damit 2,1 Millionen Euro mehr als alle anderen 17 Zweitligisten zusammen.

Bundesliga Am 8. Mai 2016 stieg RB Leipzig in die erste Liga auf. Viel Geld wurde erneut für Spieler ausgegeben. So kam der Juniorennationalspieler Timo Werner für rund 10 Millionen Euro vom VfB Stuttgart. Das schottische Talent Oliver Burke kostete rund 18 Millionen Euro (15 Millionen Pfund). Er kam von Nottingham Forest.

Spitzenreiter Am 11. Spieltag der Saison 2016/17 übernahm RB die Tabellenführung. Zudem brach der Aufsteiger den Rekord des MSV Duisburg aus der Saison 1993/94. Bislang hatte kein Aufsteiger am 11. Spieltag 27 Punkte gesammelt.

Einer von ihnen wird gegen Leipzig allerdings nicht dabei sein: Weltmeister Jérôme Boateng muss nach Medieninformationen an der Schulter operiert werden und danach eine achtwöchige Pause einlegen.

Klar ist aber auch den couragierten Gästen, dass selbst ob des Ausfalls von Boateng die Bayern nur ein Ziel haben. „Der Gegner würde alles andere als einen Sieg im eigenen Stadion wahrscheinlich als Majestätsbeleidigung werten”, meinte Hasenhüttl.

