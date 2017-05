Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der DFB will den Weltmeistertitel vergolden

Für den DFB sind derartige Sponsoring-Verträge eine extrem wichtige Einnahmequelle. Durch den Gewinn der Weltmeisterschaft und die attraktive Spielweise der deutschen Mannschaft hat der Verband die Möglichkeit, seine Einnahmen weiter in die Höhe zu treiben. Dies läge im internationalen Trend: Auch für das Sponsoring von Topklubs zahlten große Konzerne zuletzt deutlich mehr.

Aufpassen muss der DFB nur, dass er einzelnen Bundesliga-Klubs nicht ins Gehege kommt. Denn diese kooperieren ebenfalls mit Autoherstellern und beschwerten sich in der Vergangenheit bereits darüber, wenn einzelne Nationalspieler zu intensiv in Sponsoring-Aktionen des DFB einbezogen wurden.

Das Problem entsteht insbesondere dann, wenn der Verein eines Kickers eine andere Automarke bevorzugt als die Nationalmannschaft. Ein und derselbe Spieler wirbt dann womöglich im Dress des A-Teams für Marke X und im Vereinstrikot für Marke Y. Das verwässert den Werbeeffekt für alle Beteiligten.

Renditen im VW-Konzern Große Unterschiede Im ersten bis dritten Quartal 2016 erzielten die Pkw-Marken des VW-Konzerns unterschiedliche Renditen.

Porsche 17,4 Prozent

Skoda 9,3 Prozent

Audi 8,9 Prozent

Bentley 3,8 Prozent

Seat 2,1 Prozent

VW 1,6 Prozent

Der DFB hatte in einer Mitteilung vom 13. März für die Rechtevergabe „ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren“ zugesichert. Mit VW hat der DFB noch einen Vertrag als Partner des DFB-Pokals. Dieser läuft noch bis 2022.

Sowohl Mercedes als auch VW werden nach Angaben der „FAZ“ bei der DFB-Präsidiumssitzung am Freitag in Frankfurt ihre Angebote den Funktionären präsentieren. Die Entscheidung soll aber nicht sofort, sondern erst in den nächsten Wochen fallen.