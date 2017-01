Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Die Sensation in Deutschland“

Lokale Legenden Der ehemalige Spieler Günter Schröder (l.) und der heutige 1. Vorsitzende von Borussia Neunkirchen, Martin Bach. (Foto: dpa)

Und den Münchnern verdarb der heute abgestürzte Verein 1964 den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Ex-Profi Günter Schröder, geboren 1940 und damals auf dem Rasen, erinnert sich an die Sternstunde: „Der Bayern-Kapitän (Herbert Erhardt) hat zu unserem Spielführer (Karl Ringel) bei der Platzwahl gesagt: „Karl, wir machen's gnädig““, erzählt Schröder mit lauter Stimme, ein unübersehbares und stolzes Strahlen macht sich in seinem Gesicht breit.

Denn die Bayern machten es nicht gnädig, sondern verloren vor eigenem Publikum mit 0:2 und stiegen nicht auf. „Wir waren drin und die Bayern nicht. Das war die Sensation in Deutschland“, sagt Schröder. Mit Käfern und Cabrios fuhren die Helden durch die Stadt und ließen sich bei einem großen Empfang in der Stadt feiern.

Für die heutigen Profis hat er, der über Jugend, Profis und Altherrenteam 62 Jahre Fußball spielte, kaum Verständnis: „Die Identifikation in der jetzigen Zeit ist eine Schande“, schimpft Schröder, während er mit Präsident Bach und Archivar Kelm über den Rasen ihres Ellenfeldstadions schlendert.

Doch wie konnte es zu einem solchen fußballerischen Absturz eines kompletten Bundeslandes kommen? Der Saarbrücker Geschäftsführer Fischer sieht die Erwartungshaltung als elementaren Punkt in der Entwicklung von Traditionsvereinen. „Die Vereine haben eine bewegte Vergangenheit. Wegen des hohen Drucks gibt es zu wenig Kontinuität und zu viel Emotionalität“, urteilt der 32-Jährige.

Im Ludwigspark haben sie neben der Gegengerade einen einsamen Block stehengelassen. Er ist mittlerweile völlig im Gras eingewachsen und soll im neuen Stadion nur noch als Relikt dienen. Der Block dürfte den Verein für immer an das 6:1 gegen den FC Bayern erinnern. Und daran, wie das ganze Saarland einmal im Saarbrücker Ludwigspark zugegen war.