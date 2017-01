„Man lechzt nach der Bundesliga“

David Fischer Der Geschäftsführer des 1. FC Saarbrücken arbeitet eifrig am ehemaligen Bundesligaklub. (Foto: dpa)

Bundesliga-Fußball hat das Saarland seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Alle ehemaligen Vertreter, neben Saarbrücken auch der FC Homburg und Borussia Neunkirchen, sind mindestens bis in die Regionalliga durchgereicht worden und brauchen in naher Zukunft nicht auf eine Rückkehr in die oberste Spielklasse zu hoffen. „Man lechzt natürlich nach der Bundesliga“, sagt Geschäftsführer Fischer. Er sitzt auf den übrig gebliebenen, von der Sonne durchfluteten Rängen im Ludwigsparkstadion, er sieht eine große Herausforderung vor sich.

Keiner der drei Ex-Bundesligisten hat ein Nachwuchsleistungszentrum, die Talente wechseln in jungen Jahren in die nähere Umgebung nach Mainz, Kaiserslautern oder Hoffenheim. Dabei gibt es im Saarland durchaus vielversprechende Kicker: Kevin Trapp kommt aus dem Saarland und hütet heute das Tor vom internationalen Topclub Paris Saint-Germain. Jonas Hector begann seine Karriere beim saarländischen Club SV Auersmacher, ist mittlerweile aber längst dafür bekannt, Deutschland gegen Italien ins EM-Halbfinale 2016 geschossen zu haben.

Der Gladbacher Patrick Herrmann schaffte es vom 1. FC Saarbrücken bis in die Nationalmannschaft. Er erzählt heute stolz: „Als ich 13 Jahre war, war dieser Verein das Nonplusultra im Saarland, mit einer riesigen Geschichte. Da habe ich gesagt, da muss ich hin.“ Immer wieder muss Herrmann grinsen und lachen, wenn er in den Erinnerungen für den Verein schwelgt, für den er nicht nur aufgelaufen ist, sondern auch als Fan in der Kurve stand und als Balljunge die Bälle holte. In seinen B-Jugend-Zeiten seien einmal zwei volle Busse mit nach München gereist. „Das vergisst man sein Leben lang nicht.“

Doch die Tradition des Fußballs im Saarland reicht weit über die einzelnen Vereine hinaus. Von 1950 bis 1956 hatte das kleine Bundesland im Südwesten der Republik eine eigene Nationalmannschaft und war Mitglied der FIFA. Mit dem späteren Weltmeister-Trainer Helmut Schön forderte das Saarland in der Qualifikation für das Weltturnier 1954 unter anderem den späteren Sieger Deutschland heraus – verlor die beiden Vergleiche aber mit 0:3 und 1:3.