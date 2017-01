Schwalbenkönig Scholl

Borussia Neunkirchen In den 1960er-Jahren spielte Borussia Neunkirchen noch eine wichtige Rolle. (Foto: dpa)

Tradition, Liebe und Besessenheit – Begriffe, die man rund um das Vereinsgelände von Borussia Neunkirchen besonders häufig hört. Vereinspräsident Martin Bach sowie Archivar und Stadionchef Jens Kelm führen den Oberligisten mit der Hingabe und dem Zeitinvestment eines Bundesliga-Funktionärs. „Er lebt diesen Club“, sagt Bach über Kelm. „Borussia ist sein Leben“, sagt Kelm über Bach. Gegenseitig schicken sie sich E-Mails um 3:35 Uhr oder 6:04 Uhr – manchmal sogar in der selben Nacht. Immer geht es dabei nur um die Borussia.

Der 57 Jahre alte Kelm hat nicht nur zwei Bücher über das heimische Ellenfeldstadion verfasst, sondern verfügt auch über ein beinahe dokumentarisches Gedächtnis, was die Vereinsgeschichte Neunkirchens angeht. Im Eingangsbereich der Borussia sieht er ein eingerahmtes Din-A4-Foto von einem Pokalspiel gegen den FC Bayern. Sofort nennt er Datum, Ergebnis und Torschützen der Partie.

Der „Roque“ (Santa Cruz) habe dreimal getroffen, der „Scholli“ (Mehmet Scholl) mit zwei Schwalben jeweils Elfmeter herausgeholt. Einmal 1992 (0:6), einmal 2003 (0:5). Kelm verübelt so etwas, wenn es gegen seine Borussia geht. Noch heute sieht er sich bei Fußball-Großereignissen lieber die Übertragung des ZDF an als die der ARD, bei der Scholl als Experte mitwirkt.

Neunkirchen ist der Verein mit dem wohl krassesten Absturz der ehemaligen Bundesligisten. Nach einer Insolvenz spielt der Club mittlerweile in der Oberliga und hat weiter mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Bei den Heimspielen schauen teilweise nur noch 150 Fans zu – in einem Stadion, in das über 20.000 Menschen passen und das vollbesetzt mit seinen steilen Rängen durchaus furchteinflößend wirken kann. Zum Vergleich: Die Footballer der Saarland Hurricanes locken mehr als 1000 Begeisterte in das über 100 Jahre alte Traditionsstadion am Ellenfeld, in das einst bereits Franz Beckenbauer, Helmut Rahn und Oliver Kahn eingelaufen sind.

Gerade weil eine Rückkehr in das Profi-Business in Neunkirchen undenkbar ist, träumen und schwärmen sie gerne von der Vergangenheit. Und wer kann schon erzählen, dem FC Bayern und dem FC Barcelona mal Paroli geboten zu haben? Früher als die Katalanen hatten sie in Neunkirchen erste Farbfotos von Heimspielen aufgenommen, früher besaßen sie eine eigene Turnhalle auf dem Vereinsgelände.