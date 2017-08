 Supercup BVB vs. Bayern: Das Milliardenspiel im deutschen Fußball

Fußball Supercup Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Beide Teams werden alles daran setzen, dieses Prestige-Duell zu gewinnen. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Statistik spricht am Samstag für den FC Bayern. Von den vergangenen zehn Partien gegen die Münchner konnte Borussia Dortmund nur drei für sich entscheiden. Darunter war allerdings ein ganz wichtiges Match: Der Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals Ende April, und das sogar in München. Das letzte Kräftemessen im Supercup gewann die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti.

Ob das wieder so ist? Das ist in dieser Saison schwerer zu sagen als in den vergangenen Jahren, denn beide Teams haben magere Leistungen in der Vorbereitung gezeigt. In Dortmund müssen sich die Spieler auf das neue System von Trainer Peter Bosz umstellen. In München steckt den Akteuren wohl noch die Asien-Reise in den Knochen.

Gleichwohl werden beide Teams alles daran setzen, dieses Prestige-Duell zu gewinnen. Beide Trainer haben daher in dieser Woche bereits wichtige Spieler geschont, damit sie an diesem Samstag in gewohnter Frische auflaufen können. Es wird ein Kampf um jeden Ball werden, der allerdings sportlich ziemlich bedeutungslos ist.

Wirtschaftlich ist das Spiel dagegen umso interessanter. Die Welt schaut zu in diesem Spiel der beiden besten Teams der vergangenen Saison. Sie vereinen überdies eine Wirtschaftskraft, an die im deutschen Fußball kein anderer Klub herankommt. Mit Fug und Recht kann daher von einem Milliardenspiel gesprochen werden. Einige Beispiele dafür.

Zusammen sind die beiden Unternehmen FC Bayern und Borussia Dortmund mehr als drei Milliarden Euro wert. Das schätzen übereinstimmen das US-Magazin Forbes und der Wirtschaftsberatungskonzern KPMG. Allerdings ist der Wert der Bayern etwa drei Mal so hoch wie der des BVB. Das ist mehr als ein Klassenunterschied.

BVB vs. Bayern: Der Supercup der Verunsicherten Schlechte Vorbereitung Schlechte Form, bedenkliche Ergebnisse, gedämpfte Stimmung. Von einer optimalen Vorbereitung konnte beim FC Bayern und beim BVB bisher keine Rede sein. Dem Supercup kommt deshalb ein besonderer Stellenwert zu.

Die Welt schaut zu Wegen der großen Medienresonanz der Partie mit Liveübertragungen in rund 200 Länder werden beide Trainer ihre derzeit beste Startelf nominieren.

Hans-Joachim Watzke Es geht ums Image: „Wenn Borussia Dortmund gegen Bayern München spielt, ist das ein wichtiges Spiel. Da schaut die Fußball-Welt hin“, sagt der BVB-Geschäftsführer.

Verletzte beim BVB Allerdings fehlt der Borussia neben den Langzeitverletzten Marco Reus, Julian Weigl und Raphael Guerreiro auch Angreifer André Schürrle.

Ausfälle bei den Bayern Es passt in das Bild einer an Pannen reichen Vorbereitung, dass beim FC Bayern in James Rodríguez, Thiago und David Alaba drei weitere Profis ausfallen. Arjen Robben, Jérôme Boateng und Manuel Neuer stehen ohnehin nicht zur Verfügung.

Thomas Müller „Wir wollen auf jeden Fall mal wieder ein Ergebnis liefern“, sagte Weltmeister Thomas Müller in Anspielung auf die bisher ungewohnt dürftige Münchner Vorbereitungsbilanz von zuletzt fünf Niederlagen in sechs Partien.

Schlechte Bayern Niederlagen gegen den AC Mailand (0:4), Inter Mailand (0:2), Liverpool (0:3) und Neapel (0:2) mindern die Vorfreude auf die kommende Spielzeit.

Mats Hummels „Dem Supercup kommt eine große Bedeutung zu. Das wird ein ganz knackiges Spiel, ein unglaublicher Härtetest“, kommentierte Abwehrchef Mats Hummels.

Holpriger BVB Nur zwei Siege in sechs Partien: So gab es in dem Trainingslager von Bad Ragaz (Schweiz) zwei 0:1-Niederlagen gegen Espanyol Barcelona und Atalanta Bergamo.

Peter Bosz Noch scheinen die Profis das auf intensives Pressing und hohen Ballbesitz angelegte 4-3-3-System ihres neues Trainers Peter Bosz nicht verinnerlicht zu haben. „Es läuft noch nicht hundertprozentig“, bekannte der niederländische Fußball-Lehrer.

Carlo Ancelotti Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist zuversichtlich: „Wir wissen, dass wir nicht in der besten physischen Verfassung sind, aber Fußball ist nicht nur physisch, er ist auch taktisch, Strategie, Persönlichkeit und Motivation. Ich habe Vertrauen, dass meine Mannschaft morgen alle diese Qualitäten zeigt.“

Näher beieinander liegen beide Klubs beim Markenwert. Während Brand Finance die Bayern hier auf eine Milliarde schätzt, wird der BVB auf die Hälfte veranschlagt. Relativ eng zusammengerückt sind beide sogar beim Kaderwert. Die Internetplattform Transfermarkt.de schätzt die Münchner Spieler auf 600 Millionen Euro und die Dortmund auf 400 Millionen Euro.

Ein ähnliches Verhältnis hat sich zuletzt beim Umsatz ergeben: Gut 600 Millionen Euro für den Rekordmeister, knapp 400 Millionen für den Verfolger. Dieses Verhältnis hängt allerdings stark von den jeweiligen Transfersummen ab in einer Saison. Wegen der Strahlkraft des Fußballs in Deutschland haben beide Klubs zudem hochrangige Sponsoren aus der Geschäftswelt.

Die Nase vorn haben auch hier die Bayern. Wenn man die großen Vier nimmt, dann spielen am Samstag in Dortmund auch diese Konzerne gegeneinander (Bayern-Sponsoren zuerst): Die Autokonzerne Audi und Opel, die Versicherer Allianz und Signal Iduna, die Sportartikelhersteller Adidas und Puma sowie die Telekom und Evonik.

Borussia Dortmund und Bayern München im Vergleich. Quellen: Statista, Verein, Transfermarkt.de, Fussball-Geld