Die Klubs müssen am Wachstum der Branche teilnehmen

Profitieren vom noch stärkeren Geldfluss im Fußball werden aber auch viele Vereine der zweiten, dritten, vierten Reihe. Voraussetzung: Sie haben Stars oder Talente, die ein finanzkräftigerer Verein unbedingt haben möchte. Wenn zweistellige oder gar dreistellige Millionenerträge geschickt reinvestiert werden, besitzen auch schwächer aufgestellte Klubs weiter eine Chance gegen die Spitze.

Klagen über „Brutalokapitalismus“ (Freiburgs Trainer Christian Streich) oder Sätze wie „Das ist Wahnsinn. Wie Monopoly“ (Gladbachs Manager Max Eberl) führen in die Irre. Das Geld ist da, es fließt in den Sport und wird ausgegeben. Also müssen die Vereine sehen, wie sie am besten davon profitieren. Gefragt ist wirtschaftlicher Sachverstand und eine durchdachte, mittelfristige Strategie.

Cies-Ranking: Shooting-Stars im Fußballmarkt 2017 10 Joshua Kimmich (FC Bayern München), 2016: 20 Millionen Euro, 2017: 60,8 Millionen Euro , Veränderung 204,00% Quelle: Cies, Juni 2017

9 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), 2016: 18 Millionen Euro, 2017: 73,4 Millionen Euro , Veränderung 307,78%

8 Thomas Lemar (AS Monaco), 2016: 12 Millionen Euro, 2017: 62,9 Millionen Euro , Veränderung 424,17%

7 Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), 2016: 15 Millionen Euro, 2017: 87,1 Millionen Euro , Veränderung 480,67%

6 Nathan Redmond (Southhampton), 2016: 9,9 Millionen Euro, 2017: 60,2 Millionen Euro , Veränderung 508,08%

5 Marcus Rashford (Manchester United), 2016: 10 Millionen Euro, 2017: 70,7 Millionen Euro , Veränderung 607,00%

4 Andrea Belotti (AC Turin), 2016: 10 Millionen Euro, 2017: 71,9 Millionen Euro , Veränderung 619,00%

3 Timo Werner (RB Leipzig), 2016: 8 Millionen Euro, 2017: 64,8 Millionen Euro , Veränderung 710,00%

2 Christian Pulisic (Borussia Dortmund), 2016: 5 Millionen Euro, 2017: 60,6 Millionen Euro , Veränderung 1112,00%

1 Kylian Mbappé (AS Monaco), 2016: Eine Million Euro, 2017: 92,6 Millionen Euro, Veränderung 9160,00%

Die Fußballvereine müssen ihren Klub noch stärker als bisher als ein Unternehmen begreifen, das Gewinne abwerfen soll, die wiederum in den Sport selbst investiert werden können. Den Klubs muss es darum gehen, mit ihrem Verein am Wachstum der Branche teilzunehmen. Wichtig ist dabei, dass ein Teil der zufließenden Gelder zukunftsgerichtet investiert wird.

Dafür haben die Vereine eine Menge Möglichkeiten: Das eigene Stadion sollte künftig nicht nur ein Ziel am Spieltag sein, sondern ein Ausflugsziel an jedem Wochentag. Rund um das Stadion können die Vereine sportnahe Dienstleistungen und Attraktionen für Fans anbieten, egal ob das nun ein Shop, ein kleines Museum oder einfach nur ein Blick auf das Training ist.

Neymar: Daten und Fakten Herkunft Neymar da Silva Santos Júnior

Geburtsdatum: 5. Februar 1992

Geburtsort: Mogi das Cruzes (São Paulo), Brasilien

Nationalität: Brasilianisch

Quelle: neymar92.de

Familie Neymar Sr., Mutter Nadine und Schwester Rafaella. Von seinem Vater Neymar Sr., der ebenfalls Fußballspieler war und als Berater seines Sohnes fungiert, übernahm er dessen Namen.





Berater „Mein Vater ist an meiner Seite gewesen seit ich jung war. Er kümmert sich um meine Angelegenheiten, meine Finanzen und meine Familie“, sagt Neymar über seinen Vater.

Daten Größe: 1,74 Meter

Gewicht: 65 Kg

Alter: 25

Persönliches Spitznamen: Joia, Juninho

Lieblingsfarbe: Weiß

Tätowierungen: 33

Position: Stürmer Neymar ist bekannt für seine Beschleunigung, seine Dribbling-Qualitäten, Technik und Abschluss. Er wurde 2011 und 2013 zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt, wobei er 2011 mehrere Rekorde brach. Debüt (A-Nationalmannschaft): 6. Juli 2010 (USA vs Brasilien)

Profi-Klubs Santos FC

Profidebüt: 7. März 2009 (Itápolis vs Santos FC)

FC Barcelona (seit 2013)

Da nahezu jeder Fußballfan heute ein Handy hat, werden die Vereine ihre digitalen Dienste zusammen mit zahlreichen befreundeten Unternehmen weiter ausbauen. Und gleichzeitig müssen selbst Vereine, die nicht international spielen, darauf achten, dass sie ihre Aktivitäten im Ausland erhöhen, insbesondere in Asien und Amerika.

Denn merke: Der Kampf um die wirtschaftliche Vorherrschaft im Fußball wird nicht nur mit sportlichen Erfolgen entschieden, sondern auch mit einer klugen Expansion in anderen Märkten. Wer – auf welchem Weg auch immer – neue Anhänger im Ausland findet und diese an den Verein bindet, wird davon mittelfristig profitieren, etwa über neue Sponsoren oder bessere TV-Verträge.

Neymar ist der Beweis dafür, dass die Vereine nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich weiter expandieren müssen. Nur so können die große Vereine ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. Kritische Stimmen werden natürlich fragen: Wie lange geht das wohl gut? Die Antwort lautet: Solange es die Fans mitmachen! Denn von deren Begeisterung hängt das Geschäft Fußball am Ende ab.