Sie kamen und gingen

Zudem hat der neue Borussen-Trainer einen Bezug zum Club und zur Stadt. Zu Beginn seiner aktiven Karriere trug der Offensivspieler in der Saison 1984/85 schon einmal das Borussen-Trikot. Als junger Mann absolvierte der Offensivspieler unter Trainer Jupp Heynckes allerdings nur sechs Spiele.

Damals schon an Bord: Ewald Lienen, Michael Frontzeck und Bernd Krauss - allesamt spätere Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Insgesamt ist Hecking bereits der zehnte Borussen-Trainer, der als Spieler das Trikot mit Raute getragen hat.

Karriere machte der ehemalige Polizist aber eher als Fußball-Lehrer. Als Spieler absolvierte er nur 36 Bundesligapartien, in den Klassen darunter gefiel er vor allem als Torjäger. Später, als Coach, hat er zunächst bei Alemannia Aachen, Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg auf sich aufmerksam gemacht. Den VfL Wolfsburg übernahm er 2012 und formte eine Spitzenmannschaft mit internationaler Qualifikation. 2015 wurde Hecking nach Platz zwei in der Meisterschaft und dem Sieg im DFB-Pokal vom Fachmagazin „kicker“ zum Trainer des Jahres gekürt.

Der gebürtige Westfale gilt als äußerst bodenständig, ist Familienvater mit fünf Kindern und zählt nicht zu den Selbstdarstellern in der Branche. „Es ist nicht mein Stil, mich zu inszenieren“, sagte Hecking einst. In Aachen und Hannover arbeitete der Trainer mit dem Manager Jörg Schmadtke zusammen. Der heutige Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln war früher auch in Gladbach tätig und ist mit Eberl befreundet. Seine Empfehlung dürfte Borussias Sportdirektor durchaus eingeholt haben.