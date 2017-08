Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Spanische Liga weist Ablöse-Scheck zurück

Zuvor hatten die spanische Liga und ihr Boss Javier Tebas die Annahme des Ablöse-Schecks medienwirksam zurückgewiesen und Paris Saint-Germain Verletzung des Financial Fairplays vorgeworfen. Die katarischen Ölscheichs, die bei PSG das Sagen haben, beschuldigte Tebas des „finanziellen Dopings“. Die französische Liga reagierte darauf mit Unverständnis und forderte die spanischen Verantwortlichen auf, diese Blockadehaltung aufzugeben. Man unterstütze PSG und wünsche sich Neymar in der Ligue1, hieß es in einem Statement.

Neymar: Warum der Wechsel 800 Millionen Euro kostet Rekorde, Rekorde Ein Transfer Neymars vom FC Barcelona zu Paris Saint Germain würde jede Menge Rekorde im Fußball brechen. Insgesamt würde der Deal rund 800 Millionen Euro kosten. Und das kommt so.

Quelle: 11freunde.de



Ausstiegsklausel Die festgeschriebene Ablösesumme für Neymar beträgt 222 Millionen Euro. Das ist Weltrekord.

Sponsorendeal Neymar flog nach Informationen brasilianischer Medien per Privatjet nach Katar, um dort mit Qatar Sports Investment einen Sponsorendeal über 300 Millionen Euro abzuschließen. Im Gegenzug wird Neymar offizieller Botschafter der WM 2022. Das ist aber nur Vorwand.

Handgeld Qatar Sports Investment gehört zur Investorengruppe, die Paris St. Germain lenkt. Durch den Deal soll Neymar die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel selbst bezahlen. Rein formal müssen Spieler in Spanien dies. Bleibt immer noch ein Handgeld von 78 Millionen Euro.

Mehrwertsteuer Auf die 222 Millionen Ablöse kommt noch die Mehrwertsteuer, macht 268 Millionen Euro.

Netto-Gehalt Berichtet wird über ein Jahresgehalt von 30 Millionen netto.

Brutto-Gehalt Das Netto-Gehalt bedeutet für den Klub rund 90 Millionen an Kosten, da französische Vereine den Spitzensteuersatz von 69 Prozent zahlen.

Gesamtgehalt Der Vertrag läuft wohl über fünf Jahre. Das ergibt dann ein Bruttogehalt von 450 Millionen Euro.

...plus Ablöse Der Dealwert erhöht sich auf 718 Millionen Euro

...plus Handgeld So ergeben sich rund 800 Millionen Euro an Kosten für den Verein.

Und was noch? Das Handgeld für Neymars Vater, der als sein Berater fungiert, fehlt noch in der Rechnung. Und Spieler, die Barcelona im Gegenzug erhalten möchte.

Kommentar „Dass Paris im Zuge des Financial Fair Play Spieler abgeben muss, ist unumgänglich. Und selbst dann dürfte es nahezu unmöglich sein, die Auflagen der Uefa zu erfüllen.“

Selbst Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte bereits einen Wechsel Neymars. Beim Besuch einer Ferienveranstaltung für Kinder traf er am Donnerstag auch PSG-Chef Nasser al-Chelaifi aus Katar – und gratulierte ihm nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP in einer offensichtlichen Anspielung auf die aufsehenerregende Personalie: „Herzlichen Glückwunsch, ich habe gehört, dass es gute Nachrichten gibt.“

Die Europäische Fußball-Union UEFA versicherte auf Anfrage noch einmal: „Alle Vereine in Europa müssen die Regeln des Financial Fairplays respektieren und zeigen, dass sie nicht höhere Verluste als 30 Millionen Euro in drei Jahren haben.“

Der Transfer Neymars würde für die Finanzen von PSG Auswirkungen über Jahre hinweg haben. Allerdings kann der Einfluss nicht vorab beurteilt werden, zumal PSG einige Spieler noch für signifikante Summen verkaufen könnte.

Der Präsident des FC Barcelona, Josep Bartomeu, hatte jüngst in einem Interview der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass man die Ausstiegsklauseln unmöglich ziehen könne, ohne gegen das Financial Fairplay zu verstoßen.

Schon vor dem Hickhack löste der geplante Transfer neben Euphorie in Frankreich auch Empörung und Unverständnis aus. „Im Fußball gibt es seit einiger Zeit Unanständigkeit. Und hier wird ein Gipfel erreicht“, schrieb „Le Journal de la Haute-Marne“. Es handle sich vor allem um ein Marketingobjekt, für das die Katarer an der Spitze des neuen Vereins von Neymar teuer bezahlen würden, kommentierte das Journal.