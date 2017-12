Neymar Gegen den Ball treten kann fast jeder. Für manche besonders talentierten Kicker legen Vereine heutzutage aber irrwitzige Summen auf den Tisch. (Foto: AFP)

LeipzigFür einen Neymar bekäme man schon etwas mehr als nur den Rahmen des teuersten Gemäldes der Welt. Für rund 383,6 Millionen Euro wurde in diesem Jahr „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci verkauft. Für 222 Millionen Euro verabschiedete sich Neymar da Silva Santos Júnior vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Medienberichten zufolge soll das Gesamtvolumen des Transfers aber sogar den Rekorderlös für das da-Vinci-Werk noch überbieten. Der britische Sender Sky UK schrieb von rund 500 Millionen Euro – Ablösesumme, Bonuszahlungen und Gehalt.

Grotesk? Irrwitzig? Pervers? Nur die Ausnahme oder der Anfang weiteren grenzenlosen Ausgabenwahns? Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel meldete sich zu den im Sommer drastisch angestiegenen Ablösegeldern zu Wort. „Solche Summen kann kein Mensch nachvollziehen. UEFA und FIFA sollten die Regeln für Spielertransfers noch einmal anpassen, um für größere sportliche Balance zu sorgen“, sagte sie damals der „Mittelbayerischen Zeitung“.

Den Ball nahm der Boss des Weltverbandes auf. „Ich möchte ihr sagen, dass wir genau das Gleiche denken und etwas unternehmen werden“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino daraufhin in Richtung Merkel. „Das Einzige, was ich von Frau Merkel und allen anderen Regierungschefs in Europa und weltweit erwarte, ist ihre Unterstützung, wenn wir neue Regeln einführen.“ UEFA-Chef Aleksander Ceferin hatte zuvor gesagt: „An alle europäischen Politiker: Wir könnten nicht mehr zustimmen“, betonte der Slowene. „Aber ihr habt uns nicht sehr geholfen, die Dinge in Ordnung zu bringen.“

Der Wechsel von Neymar, der nach tagelangem Hickhack den bis dahin teuersten Transfer des Franzosen Paul Pogba vom Sommer 2016 von Juventus Turin zu Manchester United (105 Millionen Euro) mehr als verdoppelte, war noch Gesprächsstoff, da wartete Real Madrid mit einer weiteren Vertragsverlängerung auf. Das allein ist noch keine große Sache, wenn aber die festgeschriebene Ablösesumme im Kontrakt des französischen Angreifers Karim Benzema spanischen Medienberichten zufolge eine Milliarde Euro betragen soll, schon.

Sie soll damit nun genauso hoch sein wie bei seinem portugiesischen Mitspieler Cristiano Ronaldo und seinem walisischen Teamkollegen Gareth Bale. Drei Fußballer – drei Milliarden Euro.