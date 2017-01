Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sponsoren und TV-Sender finanzieren den „Milliardenwahnsinn“

Die Fußballforscher von Cies taxieren momentan allein zehn Fußballer über der Marke von 100 Millionen Euro. Neben den bereits genannten zählen dazu Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Luis Suárez (FC Barcelona), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Paulo Dybala (Juventus Turin), Dele Alli (Tottenham Hotspur) und Eden Hazard (FC Chelsea).

Auch wenn nicht jeder dieser Superstars den Verein wechseln wird oder mag, so wirken sich diese Preiseinschätzungen dennoch aus. Inzwischen haben fast alle Superstars Verträge, die mindestens bis 2020 laufen. Und die Vereine sind bemüht, ihre Zugpferde so früh wie möglich noch länger zu binden. Das bedeutet dann natürlich: Auch die Gehälter schießen in die Höhe.

Es ist ja kein Zufall, dass Klubs aus der Chinese Super League mit traumhaften Einkommensmöglichkeiten locken. Das liegt natürlich daran, dass die umworbenen Topstars in ihren Vereinen schon fantastisch verdienen. Gleichzeitig fließen die neuen Duftmarken aus Fernost in die nächsten Verträge ein, wenn Superstars bei ihren Vereinen verlängern.

Fußball in China: Gehälter und Ablösesummen Ivan Lavezzi Der Verein Hebei Fortune zahlt dem 31-Jährigen seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain laut Medienberichten pro Woche 578.000 Euro.

Vergleich mit Ronaldo Das Wochengehalt von Lavezzi ist um 150.000 Euro höher als das kolportierte Salär von Superstar Cristiano Ronaldo, dem besten Fußballer der Welt.

Investitionen 2016 Rund 540 Millionen Euro zahlten chinesische Clubs 2016 für 95 ausländische Spieler, wie Chinas „Volkszeitung” berichtet. Neue, lukrative Fernsehverträge sowie zahlungskräftige Konzerne als Sponsoren machen es möglich.

Oscar Im Dezember 2016 folgt der brasilianische Nationalspieler Oscar dem Lockruf aus Fernost: Der 25-Jährige soll ab Januar bei Shanghai SIPG mehr als 21 Millionen Euro im Jahr kassieren, Sky nennt ein Wochengehalt von 417.000 Euro. Der FC Chelsea soll dafür umgerechnet 71,5 Millionen Euro Ablöse erhalten haben. Das ist der bislang teuerste Wintertransfer.

Hulk Shanghai SIPG hatte zuvor Oscars Landmann Hulk für rund 56 Millionen Euro verpflichtet.

Carlos Tevez Auch Lavezzis Landsmann Carlos Tevez wechselt zu Shanghai Shenhua – für eine Ablösesumme von elf Millionen Dollar und ein Wochengehalt von 720.000 Euro. Das macht ihn zum bestbezahlten Fußballer der Welt.

Podolski Zu den Umworbenen gehört Berichten zufolge auch Weltmeister Lukas Podolski von Galatasaray Istanbul. Sein Jahresgehalt könnte bei neun Millionen Euro liegen. So viel verdienen in Deutschland nur Topspieler des FC Bayern.

Ronaldo Auch Superstar Cristiano Ronaldo gehört offenbar zu den Umworbenen. Ein nicht genannter Klub aus China hat angeblich eine Ablöse von 300 Millionen Euro und ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro angeboten. Zu wenig für den Weltfußballer, er lehnte nach Angaben seines Beraters ab.

TV-Vertrag Möglich gemacht werden die horrenden Ablösen und Gehälter durch einen lukrativen TV-Vertrag: Umgerechnet eine Milliarde Euro für fünf Jahre.

Bekannte Trainer Seit Juni trainiert der Deutsche Felix Magath den Klub SD Luneng. Außerdem in China aktiv: Ex-Weltmeister-Trainer Luiz Felipe Scolari, Ex-England-Coach Sven-Göran Eriksson, der Niederländer Clarence Seedorf und der Italiener Marcello Lippi, der Nationaltrainer ist.

Angst in Europa "Der chinesische Markt ist eine Gefahr für alle, nicht nur für Chelsea, sondern für alle Teams der Welt." Der Teammanager des FC Chelsea, der Italiener Antonio Conte.

Es gehört angesichts der jüngsten Entwicklung nicht viel Phantasie zu der Prognose, dass die Preise von Verkaufserlösen und Fußballergehältern Hand in Hand explodieren werden. Wo dies endet, ist nicht absehbar. Doch klar ist: Sponsoren aus der Wirtschaft und TV-Sender finanzieren diesen gerne so genannten „Milliardenwahnsinn“ im Fußball.

Auf dem neuen Geld werden die begünstigten Vereine nicht sitzen bleiben. Sie werden es investieren, entweder in neue Spieler oder höhere Gehälter. So will sich jeder den sportlichen Erfolg erkaufen. Einigen gelingt dies, manchen jedoch gar nicht. Klar ist nur: Im Fußball bildet sich eine Elite heraus, die mit ihren Millionen das Spiel dominieren wird. Vielleicht für Jahrzehnte.

In die relativ überschaubare Riege der Topklubs zu gelangen, dürfte für Außenseiter in den nächsten Jahren immer schwerer werden. Denn die Großen sind sich einig, dass sie unter sich bleiben wollen. Und sie haben die Organisatoren der Champions League ebenfalls dazu gebracht, die Herausbildung einer Elite zu unterstützen.

Fazit: Das Geschäft mit dem Fußball wird in den nächsten Jahren finanziell eine neue, deutlich höhere Stufe erreichen. Alle Profi-Vereine müssen ihre Strukturen weiter entwickeln, um wirtschaftlich nicht auf der Strecke zu bleiben.