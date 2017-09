Neymar Der Transfer des brasilianischen Fußballstars setzt neue Maßstäbe, an denen man sich künftig orientiert. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

DüsseldorfAm Fußballmarkt ist es zur Mode geworden, sich über die Millionensummen aufzuregen, die für Superstars gezahlt werden. Nur ein Beispiel von vielen ist die jüngste Titelgeschichte des viel gelesenen Fachmagazins „Kicker“: „Der Transfer-Irrsinn“ lautete die Schlagzeile. Hintergrund: Für neue Spieler haben die Klubs in diesem Sommer mehr als fünf Milliarden Euro ausgegeben.

Der allergrößte Teil der Summe entfiel dabei auf die fünf großen Ligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich: für 648 Spieler investierten die Top-Klubs in diesen Ländern mehr als 4,2 Milliarden Euro, wie Zahlen von Transfermarkt.de ergeben. Vor allem begehrte Stürmer brachten viel mehr als erwartet, weshalb manche aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen.

Verrückt oder irrsinnig ist dies jedoch keineswegs, wie so viele Beobachter gerne den Fans einflößen, die mit den Millionen für Spieler und den Milliarden am Markt nichts mehr anfangen können. Im Gegenteil: Die Klubs handeln ökonomisch in den meisten Fällen sehr vernünftig, weil sie in der Regel nur das Geld ausgeben, das sie anderswo eingenommen haben.

Tops und Flops am Transfermarkt: Die Einjahresbilanz der Vereine Top 5 Verein: Olympique Lyon Ausgaben (Spieler-Deals): 79,10 Millionen Euro (34) Einnahmen (Spieler-Deals): 146,85 Millionen Euro (30) Transfersaldo: 67,75 Millionen Euro Quelle: Transfermarkt.de

Top 4 Verein: Borussia Dortmund Ausgaben (Spieler-Deals): 203,83 Millionen Euro (26) Einnahmen (Spieler-Deals): 277,50 Millionen Euro (19) Transfersaldo: 73,67 Millionen Euro

Top 3 Verein: Real Madrid Ausgaben (Spieler-Deals): 76,50 Millionen Euro (23) Einnahmen (Spieler-Deals): 160,50 Millionen Euro (20) Transfersaldo: 84,00 Millionen Euro

Top 2 Verein: Ajax Amsterdam Ausgaben (Spieler-Deals): 52,05 Millionen Euro (30) Einnahmen (Spieler-Deals): 160,50 Millionen Euro (26) Transfersaldo: 108,45 Millionen Euro

Top 1 Verein: Benfica Lissabon Ausgaben (Spieler-Deals): 50,32 Millionen Euro (75) Einnahmen (Spieler-Deals): 252,70 Millionen Euro (60) Transfersaldo: 202,38 Millionen Euro

Flop 5 Verein: Inter Mailand Ausgaben (Spieler-Deals): 244,43 Millionen Euro (143) Einnahmen (Spieler-Deals): 81,93 Millionen Euro (121) Transfersaldo: -162,50 Millionen Euro

Flop 4 Verein: AC Mailand Ausgaben (Spieler-Deals): 222,50 Millionen Euro (75) Einnahmen (Spieler-Deals): 46,20 Millionen Euro (61) Transfersaldo: -176,30 Millionen Euro

Flop 3 Verein: FC Paris Saint-Germain Ausgaben (Spieler-Deals): 382,60 Millionen Euro (33) Einnahmen (Spieler-Deals): 124,80 Millionen Euro (28) Transfersaldo: -257,80 Millionen Euro

Flop 2 Verein: Manchester United Ausgaben (Spieler-Deals): 349,40 Millionen Euro (18) Einnahmen (Spieler-Deals): 55,65 Millionen Euro (21) Transfersaldo: -293,75 Millionen Euro

Flop 1 Verein: Manchester City Ausgaben (Spieler-Deals): 457,30 Millionen Euro (58) Einnahmen (Spieler-Deals): 131,70 Millionen Euro (49) Transfersaldo: -325,60 Millionen Euro

Unvernünftig wäre es, sich mit Schulden sportlichen Erfolg zu erkaufen. Das haben die Top-Klubs in den großen Ligen jedoch gar nicht mehr nötig. Sie werden ohnehin von Firmen, reichen Einzelpersonen und TV-Sendern mit Millionenbeträgen überhäuft. Angesichts dieser gigantischen Geldspritzen wird der gemeine Fan immer stärker zum Applaus-Statisten.

Die Einnahmen im Stadion und bei Spielen sind zwar noch wichtig, doch ihr Anteil sinkt stetig. Große Umsatzzuwächse erwarten die Vereine in den nächsten Jahren vor allem durch die TV-Einnahmen. Viele Deals sind über mehrere Jahre festgezurrt worden und haben häufig eine dynamische Komponente. Je stärker ein Verein im TV präsent ist, umso attraktiver wird er für die Werbung der Firmenkunden.

Das Geld der Sponsoren fließt besonders üppig, wenn ein Klub nicht nur beliebt, sondern auch erfolgreich ist. Dies sichert gute Plätze im Fernsehen und auf Sicht auch mehr Fans. Beides ist für Unternehmen wichtig, die über den Fußball nicht nur ihr Image aufpolieren wollen, sondern auch Geschäfte mit Kunden weltweit anbahnen möchten.