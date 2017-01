Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wertsteigerungschance bei Transfers: 2,5 Milliarden Euro

Die Schweizer haben ihr wissenschaftlich fundiertes Modell über die Spieler der fünf Top-Ligen in Europa laufen lassen. Heraus kam eine Liste mit den 100 aktuell wertvollsten Fußballern. Deren theoretisch mögliche Verkaufspreise liegen im Schnitt um 60 bis 95 Prozent über den allgemein angenommenen Werten, wie sie Transfermarkt.de zu entnehmen sind.

Diese Differenz bedeutet: Auf dem Transfermarkt für Spitzenfußballer ist auf breiter Basis eine Preisexplosion zu erwarten. Wie diese im Einzelfall aussieht, ist nicht zwar zu prognostizieren. Klar aber ist, dass Modellschätzungen wie die jüngste von Cies in den Vereinen als Anhaltspunkt für An- oder Verkaufsverhandlungen dienen werden, die im Winter und im Sommer regelmäßig stattfinden.

Beispielhaft belegt dies der Fall Paul Pogba, der bisher die höchste Ablösesumme im Fußball erzielte. Anfang Juni 2016 schätzte Cies seinen Wert auf 90 Millionen Euro. Transfermarkt.de taxierte ihn auf 70 Millionen Euro. Tatsächlich ging der Franzose im vergangenen August dann für etwa 105 Millionen Euro von Juventus Turin an Manchester United.

Alle halbwegs seriösen Prognosen wurden also noch einmal durch den Deal selbst übertroffen. Die Folge: Inzwischen wurden die Wertschätzungen angepasst: Cies liegt seit Januar 2017 nun bei 155 Millionen Euro für Pogba, Transfermarkt.de verharrt seit Oktober 2016 bei 80 Millionen Euro, was wohl zu niedrig ist, aber mit dessen eher durchschnittlichen Leistungen zusammenhängen mag.

Summiert man die Modellpreise der Schweizer und von Transfermarkt.de, so ergeben sich gigantische Werte. Die 100 wertvollsten Fußballer (nach der Auswahl von Cies) sind aktuell zwischen 3,8 und 6,3 Milliarden Euro wert. Unterstellt man ferner, dass Transfermarkt.de systematisch unterbewertet, schlummert im Geschäft mit Topkickern ein Wertsteigerungspotenzial von 2,5 Milliarden Euro.

In Prozentzahlen ausgedrückt bedeutet dies: Die Preise für Europas Fußballelite könnten in nächster Zeit im Schnitt um 66 Prozent in die Höhe schießen. Besonders starke und sogar nochmals deutliche höhere Preissteigerungen von bis zu 95 Prozent sind für die absoluten oder kommende Superstars zu erwarten. Damit sind nicht nur Neymar, Messi oder Ronaldo gemeint.