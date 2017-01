 Uefa-Report: Die Top-Klubs schotten sich ab

Die Großen jubeln Real Madrid gewann in den vergangenen drei Jahren zweimal die Champions League. Dass ein kleiner Verein in die Phalanx der Großen einbricht, ist extrem unwahrscheinlich. (Foto: dpa)

DüsseldorfWenn die Fußball-Champions-League in die heiße Phase geht, sind die Großen schon seit Jahren unter sich. Bayern gegen Real, Bayern gegen Barcelona – zur Abwechslung auch mal Atlético Madrid gegen Chelsea. Ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen, ist längst nur noch einem elitären Zirkel vorbehalten. Und wie der Benchmarking Report der Uefa zum Jahr 2015 nahelegt: Der Trend wird sich eher noch verstärken.

Jedes Jahr veröffentlicht der europäische Dachverband einen Report, für den die Uefa 700 Vereine analysiert. Zuschauer, Stadien, Kaderwerte, Finanzen – alles wird unter die Lupe genommen. Basis dafür sind die Finanzberichte und Bilanzen der Klubs. Diese zeigen: Die finanzielle Kluft von Land zu Land wächst, und auch innerhalb der Ligen vergrößern sich die Abstände. Im Vorwort des Berichts preist Uefa-Boss Aleksander Čeferin hingegen die positive Entwicklung: „Die Erfolgsgeschichte des Fußballs als kulturelle und wirtschaftliche Kraft sticht einmal mehr hervor.”

Gehälter im Fußball: Lizenzspieler-Etats von Europas Top-Klubs 2014/15 Platz 18 FC Schalke 04 Lizenzspieler-Etat 2014/15: 111 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: -3 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 51 Prozent Liga-Schnitt: 69,5 Millionen Euro Quelle: Uefa-Finanzbericht 2014/15

Platz 16 Borussia Dortmund Lizenzspieler-Etat 2014/15: 118 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +9 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 42 Prozent Liga-Schnitt: 69,5 Millionen Euro

Platz 14 VfL Wolfsburg Lizenzspieler-Etat 2014/15: 120 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +18 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 63 Prozent Liga-Schnitt: 69,5 Millionen Euro

Platz 8 FC Bayern München Lizenzspieler-Etat 2014/15: 236 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +9 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 50 Prozent Liga-Schnitt: 69,5 Millionen Euro

Platz 6 Paris Saint-Germain FC Lizenzspieler-Etat 2014/15: 255 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +9 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 53 Prozent Liga-Schnitt: 48 Millionen Euro

Platz 5 Manchester United FC Lizenzspieler-Etat 2014/15: 266 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +1 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 51 Prozent Liga-Schnitt: 133 Millionen Euro

Platz 4 Manchester City FC Lizenzspieler-Etat 2014/15: 276 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +13 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 60 Prozent Liga-Schnitt: 133 Millionen Euro

Platz 3 Chelsea FC Lizenzspieler-Etat 2014/15: 284 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +23 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 69 Prozent Liga-Schnitt: 133 Millionen Euro

Platz 2 Real Madrid CF Lizenzspieler-Etat 2014/15: 289 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +7 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 50 Prozent Liga-Schnitt: 61,5 Millionen Euro

Platz 1 FC Barcelona Lizenzspieler-Etat 2014/15: 340 Millionen Euro Wachstum zum Vorjahr: +37 Prozent Anteil an Gesamteinnahmen: 61 Prozent Liga-Schnitt: 61,5 Millionen Euro

Tatsächlich waren die Einnahmen der europäischen Klubs 2015 ohne Transfereinnahmen doppelt so hoch wie 2004, sogar sechsmal so groß wie noch 1996. Doch das Wachstum der Einnahmen seit 2009 variiert stark von Liga zu Liga. So nehmen die Vereine in der englischen Premier-League durchschnittlich fünf Mal mehr ein als Klubs in der italienischen Serie A oder der französischen Ligue 1.

TV-Einnahmen im Fußball: Die großen Ligen 2014/15 Platz 11 bis 9 11. Russland TV-Einnahmen: 39 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 2,4 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 5 Prozent 10. Dänemark TV-Einnahmen: 30 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 2,5 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 21 Prozent 09. Niederlande TV-Einnahmen: 70 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 3,9 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 16 Prozent

Platz 8 Belgien TV-Einnahmen: 66 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 4,1 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 21 Prozent

Platz 7 Portugal TV-Einnahmen: 102 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 5,7 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 30 Prozent

Platz 6 Türkei TV-Einnahmen: 298 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 16,5 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 46 Prozent

Platz 5 Frankreich TV-Einnahmen: 499 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 24,9 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 35 Prozent

Platz 4 Deutschland TV-Einnahmen: 649 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 36,1 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 27 Prozent

Platz 3 Spanien TV-Einnahmen: 734 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 36,7 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 36 Prozent

Platz 2 Italien TV-Einnahmen: 953 Millionen Euro Schnitt pro Klub: 47,7 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 50 Prozent

Platz 1 England TV-Einnahmen: 2,16 Milliarden Euro Schnitt pro Klub: 108 Millionen Euro Anteil an Gesamteinnahmen: 49 Prozent

Die Klubs in den zehn bedeutendsten europäischen Ligen haben ihre Einnahmen zwischen 2009 und 2015 um 49 Prozent gesteigert. Englische Klubs konnten ihre Einnahmen in diesem Zeitraum durchschnittlich um fast 100 Millionen Euro steigern, die Bundesligaklubs immerhin um knapp 50 Millionen – Platz zwei in diesem Ranking. Auch die Vereine aus Italien, Frankreich und Spanien legten zwischen durchschnittlich um zwischen 18 und 25 Millionen Euro zu. Geld, dass die Vereine in teurere und bessere Spieler investieren können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf den sportlichen Erfolg, womit wiederum die Popularität und die Attraktivität für Sponsoren wachsen.

Länder mit weniger Einwohnern und einem entsprechend kleinen TV-Markt können da nicht mithalten. Klubs aus Holland (+ 0,7 Mio.), Portugal (+0,4 Mio.), Österreich (-1,1 Mio.), Dänemark (-1,3 Mio.), Norwegen (-1 Mio.) und Griechenland (-4,7 Mio.) hatten 2015 nur unwesentlich mehr oder sogar weniger Geld zur Verfügung als noch 2009.