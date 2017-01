Wortgewaltig, angriffslustig, tatendurstig

„Ich habe einen großen Fehler gemacht, ich respektiere jeden hier im Saal, der mir seine Stimme wegen des Fehlverhaltens nicht gibt. Aber ich habe alles getan, um diesen Riesenfehler wieder gut zu machen“, sagte Hoeneß am Tag seiner Wiederwahl. Manchmal habe er in seiner Zelle auf seinem Bett gesessen „und geheult wie ein Schlosshund“. Dann habe er in den 5500 Briefen teilweise völlig fremder Menschen gelesen, die ihm in dieser Zeit geschrieben hätten.

Jetzt ist Hoeneß wieder da - und wie. Der neue Uli Hoeneß agiert und wirkt in seinen Grundzügen wie der alte. Wortgewaltig, angriffslustig und tatendurstig. Er strotzt vor Energie. Er werde immer, „wenn es wichtig ist, für den FC Bayern da sein“, versprach Hoeneß für seine neue Amtszeit. „Er hat immer viel Herzblut gezeigt und ist eine Bereicherung für die Bundesliga“, sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Ein halbes Jahrhundert bei seinem Herzensclub kann es nun also werden für Hoeneß, der 1970 im Alter von 18 Jahren als Spieler debütierte. Mit 20 war er Europameister, mit 22 triumphierte er als Weltmeister. Und mit gerade 27 Jahren musste er als Sportinvalide die rasante und erfolgreiche Karriere viel zu früh beenden. Was dann folgte, war noch beeindruckender.

1979 wurde er Manager, übernahm den damals klammen Verein und formte aus ihm eine Weltmarke. Titel und wirtschaftliche Traumbilanzen waren unter der Regie des „barocken Kraftprotzes“, wie ihn die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ nannte, garantiert. Hoeneß, der im Februar 1982 als einziger von vier Insassen einen Flugzeugabsturz überlebte, hat den FC Bayern nicht nur zur Nummer eins in Deutschland geformt. Er führte den Rekordmeister in die Riege der Global Player im Fußballgeschäft.

Uli Hoeneß – Spieler und Manager Sport Als Spieler legte Uli Hoeneß, geboren am 5. Januar 1952 in Ulm, eine Traumkarriere hin.

Karrierestart Schon mit 15 stand er in der Schülernationalmannschaft, mit 18 bestritt er sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern.

Titel Als ungemein schneller Außenstürmer gewann er drei deutsche Meisterschaften, dreimal den Europapokal der Landesmeister und einmal den Weltpokal.

Höhepunkte Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Hoeneß 1972 Europameister und 1974 Weltmeister.

Laufbahn Als Manager war Hoeneß nicht minder erfolgreich.

Start mit 27 Nach einer Knieverletzung wurde er 1979 mit 27 Jahren jüngster Fußballmanager Deutschlands.

Unzählige Titel In den folgenden drei Dekaden gewann der FC Bayern 16 Meistertitel, neun DFB-Pokale und einen Europapokal der Landesmeister.

Präsident 2009 übernahm Hoeneß das Präsidentenamt und zog in den Aufsichtsrat ein. Diese Ämter gab er nach seiner Verurteilung 2014 auf, kündigte aber an, nach der Haft zurückzukehren.

Seine Meinungen, Aussagen und Stellungnahmen haben oft polarisiert und bisweilen nicht nur die Fußballszene aufgewühlt. Immer wieder untermauerte Hoeneß seine Glaubwürdigkeit mit Taten. Er spendete großzügig oder trat meinungsstark für das Gemeinwohl ein. Selbst als Häftling spendete er: per Anruf in einer Radioshow. In ungezählten Fällen unterstützte er ehemalige Bayern-Spieler in persönlichen Krisen. Er verhalf ihnen zu Jobs und einer neuen Zukunft.

Nach seiner schwierigen jüngsten Vergangenheit wollte er schon „Weihnachten und den Jahreswechsel genießen und intensiv feiern“, wie er verriet, „denn ich denke, ich habe allen Grund dazu.“ Zu seinem 65. Geburtstag dürfte das nun nicht anders sein.