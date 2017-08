 Ursapharm wird Sponsor: Feuchte Augen für den FC Bayern

Feuchte Augen für den FCB Künftig zählt das Pharmaunternehmen Ursapharm zum erlauchten Kreis der Bayern-Sponsoren. Schwerpunkt? Augentropfen. (Foto: dpa)

MünchenDen Bogen zwischen Sport und den Produkt des neuen Sponsors konnte Karl-Heinz Rummenigge schnell schlagen. „Emotionen im Fußball haben nun mal mit feuchten Augen zu tun, im guten wie im schlechten“, spricht er an diesem Mittwochnachmittag aus jahrzehntelanger Erfahrung. Insofern ist es sogar nachvollziehbar, dass beim deutschen Rekordmeister nun auch ein Unternehmen zum erlesenen Kreis der Sponsoren gehört, das weiß, was gegen trockene Augen zu tun ist.

Ursapharm heißt der neue Partner des deutschen Rekordmeisters, der an diesem Mittwoch vorgestellt wurde. Das Saarbrücker Pharma-Unternehmen wurde zwar schon im Jahr 1974 gegründet, bekannt ist es aber bislang lediglich in Fachkreisen. Das soll nun anders werden. Wenn am Freitag die Bundesliga-Saison mit dem Spiel der Bayern gegen Bayer Leverkusen eröffnet wird, sollen Zuschauer in 190 übertragenden Ländern der Welt die Werbebande für das Produkt Hylo Eye Care sehen. Und dann natürlich inspiriert werden, etwas für ihre Augen zu tun.

Für die ist schließlich der Blick auf den Bildschirm, egal ob Fernsehen Computer oder Smartphone alles andere als gut. Was in der geballten Form, in der der moderne Mensch mit den neuen Medien umgeht, dazu führt, dass trockene Augen längst nicht mehr nur ältere Leute betreffen. Sind sonst 15 bis 20 Lidschläge pro Minute normal, so sind es beim Blick auf den Bildschirm nur vier bis sechs. Als Folge davon trocknen Augen aus und röten sich.

„Die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundene Nutzung von Bildschirmen und mobilen Devices stellt eine enorme Belastung für unsere Augen dar“, weiß Dominik Holzer, geschäftsführender Gesellschafter von Ursapharm und Sohn von Gründer Frank Holzer. Der war in den Siebziger Jahren selbst Fußball-Profi und spielte beim 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig. Zu der Zeit, als der Verein eines der Top-Teams im Land war und sogar Weltmeister Paul Breitner dort spielte. „Ein sehr guter Fußballer“, wie sich Karl-Heinz Rummenigge heute erinnert, der selbst noch gegen ihn gespielt hat.

Als Holzers Karriere nach 39 Bundesliga-Spielen verletzungsbeding endete, studierte er Pharmazie und gründete Ursapharm. Heute ist das Unternehmen in 80 Ländern der Welt aktiv, hat über 500 Mitarbeiter und machte zuletzt 134 Millionen Euro Umsatz. Einziges Manko: Das Unternehmen ist mit seinen Produkten bei Endkunden bislang noch weitgehend unbekannt. Das soll sich nun mit der Prominenz des FC Bayern ändern. Dass ein solcher Schritt natürlich der Einstieg in die ganz große Sponsorenwelt ist, ist sich Dominik Holzer bewusst. Bisher unterstützt sein Unternehmen lediglich den saarländischen Viertligisten SV Elversberg.

Jetzt aber ist Ursapharm für drei Jahre Gold-Partner des FC Bayern und damit in einer Riege mit Coca-Cola, MAN und Procter & Gamble. Das ist in der Hierarchie zwar weniger als die Platin-Partner wie Siemens, SAP oder die Hypovereinsbank, aber mehr als die Official Partners wie Hugo Boss oder Apple Music. Dass das alles nicht billig ist für die Saarländer, ist offensichtlich. Genaue Zahlen wollen sie dabei nicht nennen. Wenn sie es täten, dann wären die sicher siebenstellig.