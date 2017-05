 Vor Europa-League-Finale: Manchester United hebt Geschäftsprognose an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wayne Rooney Das Team um Stürmer Wayne Rooney steht im Finale der Europa League. (Foto: AFP)

BangaloreDer britische Rekordmeister Manchester United hat trotz durchwachsener sportlicher Leistungen deutlich mehr umgesetzt und gibt sich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlicher. Dank neuer TV-Verträge für die Premier League kletterten die Erlöse im abgelaufenen Quartal um gut drei Prozent auf 127,2 Millionen Pfund (148,2 Millionen Euro), wie der traditionsreiche Fußball-Club am Dienstag mitteilte.

Die Umsatzprognose für 2016/17 wurde auf 560 bis 570 Millionen Pfund angehoben. Bisher wurden nur 530 bis 540 Millionen Pfund in Aussicht gestellt. Auch der operative Gewinn (Ebitda) dürfte höher als bislang erwartet ausfallen. Einkalkuliert sind vom Management jetzt 185 bis 195 Millionen Pfund, nachdem es zuletzt 170 bis 180 Millionen waren.

„Wir sehen einem starken Finish 2016/17 entgegen, auf dem Platz und auch sonst“, sagte Vize-Chairman Ed Woodward. Manchester United trifft nächste Woche im Finale der Europa League auf Ajax Amsterdam.

Sollte der Club von Trainer Jose Mourinho und den Aushängeschildern Paul Pogba und Wayne Rooney gewinnen, ist ihm ein Startplatz in der noch lukrativeren Champions League in der nächsten Saison sicher. In der Premier League schwächelt ManU, liegt hier momentan nur auf dem sechsten Rang.