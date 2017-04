 Vor Nordderby: Farbbeutelattacke auf HSV-Bus

BremenVor dem brisanten Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV ist der Mannschaftsbus der Hamburger mit Farbbeuteln attackiert worden. Bei der Einfahrt ins Stadion sei der Bus mit grüner und weißer Farbe und Gegenständen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Bremen. Der Bus sei beschädigt, verletzt sei aber niemand.

Einem Medienbericht zufolge sollen die Chaoten auch mit Steinen, Flaschen und Eiern auf den Bus geworfen haben – obwohl dieser laut „Bild“-Zeitung eine spezielle Sicherheitsroute gefahren ist.

MAN buses have been getting some great press this week. Survived 3 bombs on Tuesday and paint attacks today.pic.twitter.com/gQKGgzTuEk