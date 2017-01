Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Die Fifa nimmt die Klubs nicht ernst genug“

Rummenigge ist sicher, dass die Verschiebung der Machtverhältnisse hin zu den Topvereinen weder vom Weltverband Fifa noch vom europäischen Verband Uefa aufgehalten werden kann. In Europa ist dies sogar schon in Vereinbarungen gegossen worden. „Da gibt es ein Umdenken“, stellt Rummenigge fest.

Watzkes Part in dieser öffentlichen Machtdemonstration ist nach solchen Sätzen meist, das Gleiche knackiger und witziger zu sagen: „Die Fifa muss aufpassen“, setzt er an. „Die großen Klubs haben alle das Gefühl, dass die Fifa uns nicht ernst genug nimmt.“ Müssen die Vereine nun die Krallen herausholen und den Streit eskalieren lassen?

Watzke droht ein wenig, Diplomat Rummenigge bleibt bei den Fakten: Die ECA hat mit der Fifa nur eine Vereinbarung bis 2022 über Abstellung von Spielern. Mit Blick auf die Mammut-WM (48 Teams statt 32) muss sich die Fifa also erst mit den Klubs einigen. Rummenigge fragt: „Ist die Fifa bereit, transparenter und demokratischer zu werden?“

Und beantwortet dies selbst: Die „unsinnige“ Entscheidung für die Mammut-WM mit 48 Teilnehmern habe dies jedenfalls nicht unter Beweis gestellt. Warum? Weil die Klubs, die 80 Prozent aller WM-Teilnehmer abstellen, nicht gefragt wurden. Das Geschacher und Gescharre im Hintergrund der Entscheidung sei unwürdig für den Fußball.

Die Fifa müsse weg von der Politik für Mini-Verbände, weg vom Denken an die Finanzen und hin zum Fußball. „Wenn der Fan den Daumen senkt, dann haben wir alle ein Problem“, warnt Rummenigge. Watzke assistiert: Das Regionalprinzip in der Fifa verstehe er überhaupt nicht. In der Bundesliga müsse ja auch nicht jedes Bundesland einen Verein stellen.

Man stelle sich mal vor, Deutschland spiele bei den WM gegen San Marino: „Nach einem harten Tag bist Du da nach 15 Minuten schon eingeschlafen.“ Das Publikum lacht, und auch Rummenigge muss auf der Bühne grinsen. Aki legt nach: „Es kann auf Dauer nicht sein, dass sich der europäische Fußball von allen anderen auf der Nase rumtanzen lässt.“