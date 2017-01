Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wir brauchen weniger Belastung für die Spieler“

Das funktioniere nicht, poltert er. Da werde von der Fifa einfach per Order von oben nach unten entschieden. Solch ein Thema sei nichts für einen Kongress, sondern müsse fachlich diskutiert werden. Und wieder packt er eine kleine Drohung aus: Ein Turnier ohne die Profis aus Deutschland, England und Spanien? Eine schöne WM wäre das…

Rummenigge weiß schon, wo er ansetzen will: am Kalender. Wer den Spielplan mache, bestimme, was gespielt wird. Zu seiner Zeit habe er acht Spiele im Jahr für die Nationalmannschaft gemacht, heute seien es 15. „Wir brauchen weniger Belastung für die Spieler“, fordert er. Mit anderen Worten: „Weniger Quantität und mehr Qualität.

Fußball: So wertvoll sind die Meister-Klubs Besiktas Istanbul Wert der Spieler: 118 Millionen Euro Klubwert insgesamt: keine Angaben Fans auf Social Media: 9,21 Millionen (Stand 2016/ Quelle: KPMG Football Benchmark research)

PSV Eindhoven Wert der Spieler: 118,6 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 175 Millionen Euro Fans auf Social Media: 1,21 Millionen

Leicester City Wert der Spieler: 127 Millionen Euro Klubwert insgesamt: keine Angaben Fans auf Social Media: 8,92 Millionen

Benfica Lissabon Wert der Spieler: 171,3 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 285 Millionen Euro Fans auf Social Media: 5,01 Millionen

Juventus Turin Wert der Spieler: 397,3 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 983 Millionen Euro Fans auf Social Media: 35,39 Millionen

Paris Saint-Germain Wert der Spieler: 414,8 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 843 Millionen Euro Fans auf Social Media: 38,17 Millionen

Bayern München Wert der Spieler: 578,6 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 2,153 Millionen Euro Fans auf Social Media: 53,33 Millionen

FC Barcelona Wert der Spieler: 698 Millionen Euro Klubwert insgesamt: 2,758 Millionen Euro Fans auf Social Media: 176,32 Millionen

Einmal in Fahrt, legen sich die beiden Fußball-Bosse dann auch noch den mächtigen DFB zurecht. Der Verband müsse Rücksicht auf die Sponsoring-Interessen der Vereine nehmen, die sich über Sponsoren-Einnahmen refinanzieren müssten. Wenn ein Spieler heute für Opel (BVB) oder Audi (Bayern) und morgen für Mercedes (DFB) werbe, passe das nicht.

„Es geht da ums Geld“, sagt Watzke gewohnt deutlich. TV-Werbespots mit DFB-Partnern sollten nur rund um die Turniere stattfinden, aber nicht mitten in der Saison. „Das stört uns, wenn das im Oktober passiert.“ Und er polemisiert: Aber wenn der DFB darauf bestehe, dann könnte er ja vielleicht auch 20 Prozent der Spielergehälter übernehmen?

Rummenigge bleibt dagegen wieder gewohnt sachlich. Die Klubs seien juristisch Besitzer der Spieler. Werbung sollten die Spieler in erster Linie für die Vereine machen und erst in zweiter Linie für den Verband.

Die größten Konkurrenten der beiden sitzen in England und China. Wenn es ums Geld und die Macht im Fußball geht, bündeln sie lieber ihre Kräfte, als unnötig zu streiten. Sollte es dauerhaft gelingen, könnte es sogar positiv für den deutschen Fußball sein.

Schließlich wollen die deutschen Klubs den wirtschaftlichen Abstand zu den Engländern und den sportlichen zu den Spaniern nicht noch größer werden lassen.