 Watzke und Rummenigge: Zwei Fußball-Bosse gegen Fifa und DFB

Sportbusiness-Kongress Hans-Joachim Watzke (l), Geschäftsführer von Borussia Dortmund, und Karl-Heinz Rumenigge, Vorstandsvorsitzender von Bayern München, demonstrierten am Montag auf dem Sportbusiness-Kongress in Düsseldorf Eintracht. (Foto: dpa)

DüsseldorfEs gab Zeiten, da haben die beiden mächtigsten Fußball-Bosse im Land nur das Nötigste miteinander geredet, wenn überhaupt. Der Dortmunder Hans-Joachim Watzke nahm seinem Kontrahenten vom FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, richtig übel, dass die Bayern nach dem Supertalent Mario Götze auch noch Topstürmer Robert Lewandowski abwarben.

Diese Zeiten sind seit 2016 vorbei. Da schoben sich beide Seiten etliche Spieler zu, unter anderem die Weltmeister Mario Götze und Mats Hummels. Zum Wohle des Fußballs wollen die beiden Manager überdies öffentlichen Streit vermeiden. Derlei Eintracht demonstrierten beide am Montag auf der Sport-Business-Messe Spobis in Düsseldorf sogar öffentlich.

BVB-Chef Watzke erklärte brav, dass Rummenigge der einflussreichste Klubmanager im Lande sei – mit einem „unfassbar starken Namen in Europa“. Bayern-Kontrahent Kalle Rummenigge revanchierte sich umgehend: „Aki ist auch sehr mächtig, mit seinem Wort und mit seinem Klub.“

Bei so viel Lob fehlte auf der Show-Bühne selbst dieser Hinweis von Rummenigge nicht: „Wir sind ja jetzt große Freunde geworden.“ Angesichts der heftigen Streitereien in der Vergangenheit wirkte das ein wenig übertrieben. Und war da nicht eine leichte Ironie in der Stimme von Rummenigge zu entdecken?

Rein sachlich, und das zeigte sich nach dieser Lobhudelei, liegen die beiden Fußballmanager so nah beieinander wie wohl selten in ihrer Karriere. Es geht um Geld, Interessen und die Frage: „Wem gehört der Fußball?“ Den Fans, lautet die naheliegende Antwort. Doch die gibt keiner der beiden. Sie reden über die Fifa und über sich.

„Die Machtstrukturen in Europa verändern sich gerade“, stellt Rummenigge gewohnt sachlich fest. Er ist der Konstrukteur dieser Veränderungen – als Chef des mächtigen Verbandes European Club Association. In der ECA sind 220 Vereine aus Europa gebündelt, also das Herz des Weltfußballs.