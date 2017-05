„Ist es schlimm, dass das Lied nichts mit Fußball zu tun hat?“

Viele BVB-Spieler sind am Dienstagabend zur Premiere in die Lichtburg nach Essen gekommen. Auch der scheidende Evonik-Chef Klaus Engel war dabei. Als Trikot-Sponsor hatte Evonik einen Teil der Produktionskosten übernommen. Die Dokumentation von Regisseur André Schäfer ist ein Film von Männern für Männer, die sich durch Fußball als ihre Leidenschaft verbunden fühlen.

Król tauchte bei seiner Spurensuche tief in die Geschichte des BVB ein. Er besuchte jene Wohnung, in der der Verein vor 108 Jahren gegründet wurde und in der heute ein eingefleischter BVB-Fan wohnt. Mit Karsten Haug, dem Gemeindereferenten der katholischen Dreifaltigkeits-Gemeinde in Dortmund zündete er eine Kerze an.

Haug hält als Dortmund-Fan regelmäßig Gottesdienste für den BVB ab. Mit dem Ex-Spieler Lars Ricken spricht er über dessen „Jahrhundert-Tor“ aus dem Jahr 1997. Mit der BVB-Ikone, dem Stadion-Sprecher Norbert Dickel, philosophiert er über Rituale vor dem Spiel und über die beste Currywurst.

Englische Pressestimmen zu FC Liverpool - Borussia Dortmund (4:3) „The Sun“ „Der Tag, an dem Jürgen Klopp seine Reise von Gelb zu Rot beendete.“

„The Mirror“ „Jürgen Klopp hat sich heute Nacht selbst in die Folklore Liverpools eingereiht - die Fundamente für eine neue Ära des Erfolges sind gelegt.“

„Daily Mail“ „Borussia Dortmund hatte Klasse, aber Liverpool hatte etwas mehr. Etwas Undefinierbares. .... Sie waren geschlagen, sie waren kaputt. Und dann waren sie es doch nicht.“

„The Telegraph“ „Wie hat Liverpool das Comeback gegen Borussia Dortmund geschafft? Und wo reiht sich das Spiel in die größten europäischen Nächte in Anfield ein? Klopps Mut hat sich ausgezahlt.“

„Independent“ „Jürgen Klopp beweist, dass er Wunder vollbringen kann. Liverpool erschien in dem Spiel bereits zweimal tot und beerdigt.“

„The Guardian“ „Das war eine der großen europäischen Nächte in Anfield, und das sogar bevor Liverpool ein Comeback hinlegte, das sich mit allem in seiner großen Geschichte messen kann.“

„The Times“ „Es gibt Augenblicke im Leben, die immer im Gedächtnis der Menschen verbleiben. Erinnerungen, die sie lächeln und glauben lassen.“

Dass „You’ll never walk alone“ von Liverpool nach Dortmund kam, war ebenfalls Zufall. Ein BVB-Fan, der die Hymne aus England kannte, wandte sich an die Band „Pur Harmony“, die zuvor bereits Fan-Songs für den BVB geschrieben hatte. Die Hymne wäre doch auch mal was für Dortmund, meinte er, und „Pur Harmony“ war sofort überzeugt.

Ein bisschen mehr Rhythmus, etwas mehr Bass, und schon war die Dortmunder Version geboren. Seit 1996 schmettern die Fans nun schon die Zeilen. „Ist es schlimm, dass das Lied nichts mit Fußball zu tun hat?“, fragt Król. Stadionsprecher Dickel winkt ab. „Am Ende ist das doch egal.“