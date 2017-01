Niemals geht man so ganz

Seit vielen Jahren gehörten die größten Anteile an der Formel1 aber dem Finanzinvestor CVC. Dieser verkaufte letztes Jahr an den US-Konzern Liberty Media. Die anderen Eigentümer schlossen sich der Transaktion an, und die Tage von Ecclestone waren damit gezählt: Am Montag erhielt Ecclestone die Kündigung in seiner Funktion als Geschäftsführer der Formel 1.

Finanziell dürfte ihn das nicht treffen. Ecclestone gilt als einer der reichsten Männer Großbritanniens. Laut „Sunday Times“ liegt er mit einem Vermögen von rund 2,2 Milliarden Pfund auf Platz 13 - und das trotz mehrere hoher Rechnungen, die der Brite im Laufe der Jahre zu begleichen hatte. Etwa für seine Scheidungen: Ecclestone ist zum dritten Mal verheiratet.

Derzeit an seiner Seite: Die deutlich jüngere Brasilianerin Fabiana Flosi – deren Mutter jüngst entführt wurde. Die Dame tauchte unverletzt wieder auf. Ob Lösegeld geflossen ist? Man weiß es nicht.

Auch in München musste Ecclestone 100 Millionen Dollar lassen: Die bayerische Justiz hatte Ecclestone beschuldigt, Schmiergeld gezahlt zu haben. Das Verfahren wurde gegen die Zahlung der Rekordsumme beendet. Die Erleichterung, dass er dann nicht mehr jede Woche vor Gericht erscheinen musste, war ihm anzumerken. Eisern hatte der damals 83-Jährige das Verfahren gegen ihn verfolgt und mit seiner Zähigkeit selbst den Richter überrascht. „Die Formel 1 scheint jung zu halten“, sagte dieser anerkennend.

Nun muss sich Ecclestone wohl ein neues Jugendelixir suchen. Ganz verabschieden will er sich aber nicht. „Vielleicht komme ich auch mal zu einem Grand Prix“, kündigte er an. „Ich habe immer noch viele Freunde in der Formel 1. Und ich habe noch genug Geld, um mir den Besuch bei einem Rennen leisten zu können“.