 Motorsport DTM: Schneider holt in Brands Hatch ersten Saisonsieg

Rekordchampion Bernd Schneider hat in Brands Hatch (England) seinen ersten Saisonsieg geholt. Im vierten Lauf zur Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) siegte der 42-Jährige vor Martin Tomczyk und Mattias Ekström.

Rekordchampion Bernd Schneider hat im englischen Brands Hatch seinen ersten Saisonsieg geholt. Der Titelverteidiger siegte im vierten Lauf zur Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) und schreibt damit ein weiteres Kapitel deutscher Automobilsport-Geschichte. Für den 42 Jahre alten Mercedes-Piloten, mit fünf Titelgewinnen längst "Mister DTM", war es der insgesamt 32. Sieg seiner Karriere. Damit übertrumpfte der ehemalige Formel-1-Pilot auch Tourenwagen-König Klaus Ludwig (Roisdorf), der es in seiner Laufbahn auf 31 DTM-Erfolge gebracht hat.

Schneider widmet den Sieg seinem Vater

"Das ist ein Traum, ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, denn hier fahren ja viele schnelle Jungs mit und man kann sich nie ausruhen", sagte Schneider, der den Sieg seinem Vater Horst widmete, der am Sonntag seinen 71. Geburtstag feierte: "Papa, das war für Dich." Der Erfolg sei auch deshalb eine "tolle Sache" gewesen, weil er nur auf dem sechsten Startplatz gestanden habe, meinte Schneider: "Ich hatte ein perfektes Auto und mein Team eine großartige Strategie."

Schneider triumphierte nach 83 Runden auf dem mit einer Länge von 1,929 Kilometern kürzesten Kurs vor den beiden Audi-Piloten Martin Tomczyk (Rosenheim) und Mattias Ekström (Schweden). Für Schneider war es der erste Sieg seit rund einem Jahr. Letztmals hatte er am 30. April 2006 auf dem Eurospeedway Lausitz gewonnen.

Tomczyk übernimmt Führung in der Gesamtwertung

Der Finne Mika Häkkinen, der auf der Pole Position gestanden hatte, belegte nur 14 Tage nach seinem ersten Saisonsieg in der Lausitz in einer AMG-Mercedes C-Klasse den vierten Platz. Für Mercedes war es der dritte Sieg in Folge.

In der Gesamtwertung übernahm Tomczyk mit 20 Punkten die Führung vor Ekström (18) und Schneider (17,5). Der bisherige Spitzenreiter Paul di Resta (Schottland) musste seine Hoffnungen nach einer Kollision in der ersten Runde begraben und fiel im DTM-Klassement auf den vierten Rang zurück (16).

Kristensen kehrt zurück

Ein emotionales Comeback gab Tom Kristensen - wenn auch nicht im Rennen. Der am 22. April beim Saisonauftakt in Hockenheim schwer verunglückte Däne besuchte sein Team Abt Sportsline und erhielt die Möglichkeit, erstmals seit dem Crash wieder im Rennauto zu sitzen.

