 Motorsport Formel1: Massa bereitet Comeback vor

Felipe Massa hat seine Rückkehr ins Cockpit angekündigt. Der Formel-1-Pilot will elf Wochen nach seinem Unfall in Budapest in den kommenden Tagen mit dem Training beginnen.

Felipe Massa hat sein Comeback angekündigt. Foto: AFP (Foto: SID)

Rund elf Wochen nach seinem schweren Unfall in Budapest will Formel-1-Pilot Felipe Massa ins Rennauto zurückkehren. Der Brasilianer will in den kommenden Tagen am Simulator an der Fitness arbeiten und Mitte nächster Woche im Ferrari-Sitz in Maranello erste Testfahrten in einem 2007er-Auto absolvieren.

"Ich habe große Lust, wieder Rennen zu fahren. Ich muss aber auf den richtigen Moment warten, bis ich wieder fit bin", sagte Massa der Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. Große Freude äußerte der Vize-Weltmeister über die Verpflichtung des zweimaligen Champions Fernando Alonso als künftigen Teamkollegen. "Er ist ein toller Pilot. Wir werden ein schönes Paar sein. Ich hoffe aber, ich bin schneller als er", sagte Massa.

In Maranello machte sich der 28-Jährige bereits mit den Plänen für den neuen Ferrari 661 vertraut, den er und Alonso im kommenden Jahr fahren werden.

