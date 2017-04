 Rennen in Sakhir: Spannung zwischen Hamilton und Vettel steigt

Lewis Hamilton Der Mercedes-Fahrer feiert seinen letzten Rennerfolg in Shanghai. (Foto: Reuters)

SakhirLewis Hamilton geht auch nach seiner Ankunft in Bahrain von einem noch härteren Duell in der Wüste von Sakhir mit Sebastian Vettel aus. „Das tue ich definitiv“, sagte der britische Dreifach-Champion am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum dritten Saisonrennen der Formel 1. „Ich denke, die Lücke zwischen uns und Ferrari wird an diesem Wochenende noch kleiner sein“, betonte Mercedes-Star Hamilton.

Der Brite gewann am vergangenen Sonntag den Großen Preis von China in Shanghai und schloss nach Punkten zu Vettel auf. Beide Piloten kommen nach zwei Rennen auf 43 Zähler. Ferrari-Star Vettel hatte den Auftakt in Australien vor Hamilton gewonnen.

Hamilton bekräftigte auch noch mal, dass der Zweikampf mit Vettel im Ferrari aufregender ist, als es die Duelle mit seinem ehemaligen deutschen Teamkollegen Nico Rosberg waren. Zumal Ferrari ein Team mit großer Historie sei, betonte Hamilton.