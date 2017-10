Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sicherheitsbedenken werden zurückgewiesen

Seit Monaten bescheinigen die Inspekteure des Internationalen Komitees (IOC) den Organisatoren, gute Arbeit geleistet zu haben. Zuletzt mahnte das IOC, konkrete Pläne für die Nachnutzung einiger der Anlagen vorzulegen. Nach Angaben der Organisatoren sind die Pläne für drei Olympia-Sportstätten, darunter eine Eishockey-Anlage und die Abfahrtspiste, noch offen.

Angesichts des Konflikts mit Nordkorea versucht die Regierung jetzt, den Wert der Spiele für den Frieden in der Region hervorzuheben. „Das ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt, zu dem wir ein Zeichen des Friedens setzen können“, sagte der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Do Jong Hwan. Er räumte ein, dass einige Länder angesichts der jüngsten Raketen- und Atomtests Nordkoreas Besorgnis geäußert hätten. US-Präsident Donald Trump hatte den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vor der UN-Vollversammlung als „Raketenmann auf einer selbstmörderischen Mission“ bezeichnet.

Die Sicherheitsbedenken weist auch das IOC zurück. Präsident Thomas Bach hatte stets betont, einen Plan B für Pyeongchang gebe es nicht. Für Erleichterung sorgte dann die Olympia-Qualifikation der nordkoreanischen Paarläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik. „Das sind gute Nachrichten für uns“, sagt die OK-Pressesprecherin Lee Jihye.

Das OK hofft darauf, mindestens 90 Prozent der 1,17 Millionen Tickets an den Mann zu bringen, 70 Prozent davon im eigenen Land. Bis Mitte Oktober war erst rund ein Drittel verkauft. Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Vergleich zu Fußball oder Baseball seien die Wintersportarten noch nicht so beliebt, sagt der Marketingprofessor Lee Seung Yun. Auch ein Superstar wie die frühere Weltklasse-Eiskunstläuferin Kum Yu Na werde fehlen. „Ein weiterer Grund ist, dass Pyeongchang von Seoul, dem kulturellen Zentrum, weit entfernt ist.“

Dagegen ist sich das OK sicher, bis zur Eröffnung mit ihren PR-Bemühungen Erfolg zu haben. „Wir sind zuversichtlich, dass der Verkauf anzieht“, sagt Sprecherin Lee Jihye. „Wir haben das bei den früheren Megaveranstaltungen in Korea gesehen, wie etwa der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, dass mehr Koreaner Karten kauften, je näher das Event heranrückte.“