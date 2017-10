 100 Tage bis Olympia: Südkoreas stockende Ski-Lust

Blühende Landschaften Von einem Wintersportgebiet ist das olympische Revier noch weit entfernt. (Foto: Reuters)

PyeongchangBislang liegt kein Schnee, die Außentemperaturen sind tagsüber mild, doch das Training auf der brandneuen Bob- und Skeletonbahn im sogenannten Gebirgscluster hat schon begonnen. In Pyeongchang, wo am 9. Februar die Olympischen Winterspiele 2018 eröffnet werden, sind sämtliche Anlagen so gut wie fertig. Die südkoreanischen Gastgeber versprechen kurze Anfahrtswege, erstklassige Wettkampfstätten und eine reibungslose Organisation. Vor allem aber ist die Hoffnung auf einen Winterport-Boom in Asien, den die 17-tägigen Spiele in Gang setzen sollen, enorm groß.

Das Spektakel in dem dünn besiedelten Landkreis Pyeongchang im Nordosten des Landes gibt den Gastgebern eigentlich genug Anlass zur Freude. Doch vor dem 100-Tage-Countdown am 1. November ist der Funke der Begeisterung noch nicht so richtig auf die Südkoreaner über gesprungen. Der Ticketverkauf ist verhalten. „Der Wintersport ist nicht so populär hier“, sagt ein Marketingexperte.

Das Land hat angesichts eines politischen Skandals um die frühere Präsidentin Park Geun Hye und des verschärften Konflikts um das Raketen- und Atomprogramm des Bruderlandes Nordkorea andere Sorgen. Schon hatten Andeutungen einiger Sportverbände im Ausland, nötigenfalls auf einen Start aus Sicherheitsgründen zu verzichten, die Südkoreaner aufgeschreckt.

Das Konzept sah von Anfang Olympische Spiele der kurzen Wege vor. Herzstück ist das Wintersportzentrum Alpensia, das bereits bis 2009 als Ski- und Olympiazone aus dem Boden gestampft wurde. Von dort aus sollen die meisten der zwölf Wettkampfstätten inklusive des sogenannten Küstenclusters in der Stadt Gangneung mit den Hallen für die Eissportarten in etwa 30 Minuten erreichbar sein. Nur zum Jongseon-Alpinzentrum der Abfahrer dauert es ein gutes Stück länger.

30 Jahre nach den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, die das Land eigentlich erst so richtig bekannt gemacht haben, sollen die Spiele helfen, aus Pyeongchang ein Wintersport-Mekka zu machen.