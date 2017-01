 180er-Flut bei Darts-WM: Neue Bestmarken im Endspiel

Am Neujahrstag 2014 gewinnt van Gerwen erstmals den Weltmeister-Titel in London. Als an Position zwei gesetzt zieht „MvG“ ins Finale ein und schlägt dort den Schotten Peter Wright mit 7:4-Sätzen. Damit löst er auch Dauer-Weltmeister Phil Taylor aus England auf Platz eins der Order of Merit ab.