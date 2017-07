Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Medizinische Forschung wurde diskreditiert

„Die Studie zeigt ganz klar, dass die Krankheit nicht nur von den spektakulären Zusammenstößen kommt, die wir oft in Zeitlupe gezeigt bekommen“. Die Tatsache, dass so viele Linemen betroffen seien, belege, dass auch die vielen kleinen Zusammenstöße während eines Spieles, die man als Zuschauer kaum wahrnimmt, in der Summe zu Dauerschäden führten.

Das Detail ist deshalb bedeutsam, weil die Versuche der Liga, den Schaden zu begrenzen, sich bislang auf die frontalen Zusammenstöße von Spieler-Köpfen konzentrierte. Nachdem die Liga im Jahr 2009 nach zähem Ringen endlich die Gefahr von Hirnverletzungen zugestanden hatte, wurden kleinere Regeländerungen eingeführt, um die Häufigkeit frontaler Zusammenstöße zu vermindern. Die neue Studie entlarvt derlei Bemühungen jedoch eindeutig als Kosmetik.

Die Studie von McKee macht es sehr schwer für die Liga und die gesamte amerikanische Sportöffentlichkeit zu ignorieren, dass der Sport selbst mit seiner ihm eigenen Brutalität zutiefst gesundheitsschädlich ist. Football ohne Langzeitfolgen, das wird immer klarer, gibt es nicht. „Wenn ein Trainer meinen Sohn fragen würde, ob er Football spielen will, würde ich diesen Trainer anzeigen“, sagt Bennet Omalu. „Und ich würde die Schule anzeigen.“

Selbstverständlich wehrt sich die NFL mit Händen und Füßen gegen die Tatsache, zuzugeben, dass ihr Produkt zu Alzheimer, Depressionen, aggressivem Verhalten, sowie in einer Reihe prominenter Fälle sogar zum Selbstmord führt. So wurde die Arbeit von Bennet Omalu über viele Jahre hinweg tot geschwiegen und der Wissenschaftler diskreditiert. Erst unter wachsendem Druck der Medien wurden zögerliche Regeländerungen eingeführt und eine Sammelklage von Spielern mit einer pauschalen Entschädigung beschwichtigt.

Aktive Spieler haben jedoch noch immer keine Möglichkeiten, Abfindungen zu verlangen und sich zum Selbstschutz rechtzeitig aus dem Geschehen zurück zu ziehen. Doch das könnte sich bald ändern. Bislang ist es nur möglich CTE Post-Mortem zu diagnostizieren. Doch laut Experten wie Omalu gibt es einen simplen Test, mit dessen Hilfe man sicher auch bei aktiven Spielern rehctzeitig die Symptome von CTE erkennen kann. „Würde es ein solcher Nachweis, schon im College Alter, unmöglich machen, den Sport zu versichern und moralisch zu rechtfertigen“, fragt Dave Zirin. Letzteres ganz gewiss, falls das nicht ohnehin schon der Fall ist. Genau deshalb wird die NFL sich jedoch weiterhin mit ihrem ganzen Gewicht dagegen stemmen, die grausame Realität ihres Sportes zuzugeben.