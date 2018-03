 Basketball Bundesliga: Bonner angeln sich Ohlbrecht

Die Telekom Baskets Bonn haben sich die Dienste von Tim Ohlbrecht gesichert. Der 21 Jahre alte Nationalspieler kommt von Ligakonkurrent Brose Baskets Bamberg.

Tim Ohlbrecht wird ein Bonner. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Hochkarätiger Neuzugang bei den Telekom Baskets Bonn: Der Vizemeister der Basketball-Bundesliga verpflichtete am Dienstag Nationalspieler Tim Ohlbrecht. Der als Power Forward oder Center einsetzbare 21-Jährige wechselt von den Brose Baskets Bamberg nach Bonn und bleibt bis 2011. Damit ist der Kader der Telekom Baskets für die Saison 2009/2 010 komplett.

Seinen ersten Auftritt in der neuen Heimat wird Ohlbrecht bereits am Mittwoch haben. Dann absolviert er im Bonner Dome mit der Nationalmannschaft gegen Slowenien den vorletzten Test für die Europameisterschaft in Polen (7. bis 20. September).

