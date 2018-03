 Basketball NBA: Lakers patzen erneut

Die LA Lakers haben in der NBA die dritte Pleite in Serie kassiert. Trotz 29 Punkten von Superstar Kobe Bryant unterlag der Titelverteidiger den Memphis Grizzlies mit 96:98.

Kobe Bryant konnte die Niederlage der Lakers nicht verhindern. Foto: SID Images/pixathlon (Foto: SID)

Titelverteidiger Los Angeles Lakers verliert in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter an Boden. Das 96:98 gegen die Memphis Grizzlies war für den 16-maligen NBA-Champion bereits die dritte Niederlage in Serie. Damit fielen die Lakers in der Tabelle der Western Conference hinter Spitzenreiter San Antonio Spurs, die Utah Jazz und die Dallas Mavericks um Nationalspieler Dirk Nowitzki zurück. Die Spurs festigten ihre Spitzenposition durch einen deutlichen 118:98-Erfolg bei den Golden State Warriors.

Matchwinner für Memphis waren Spielmacher Mike Conley mit 28 Punkten und Rudy Gay, der in den Schlusssekunden einen Drei-Punkte-Versuch von Ron Artest blockte. Auch Lakers-Superstar Kobe Bryant, der es auf 29 Punkte brachte, konnte die erneute Niederlage nicht abwenden.

Auf Erfolgskurs liegt NBA-Finalist Boston Celtics. Der NBA-Rekordmeister fertigte die Cleveland Cavaliers mit 106:87 ab. Bester Akteur beim vierten Sieg der Celtics in Serie war Rajon Rondo, der mit 23 Punkten und zwölf Assists eine persönliche Saisonbestleistung aufstellte. Gleichauf mit den Celtics in der Eastern Conference liegen die Orlando Magic, die ebenfalls zum vierten Sieg in Folge kamen und die Detroit Pistons vor eigenem Publikum 90:79 schlugen.

Die Charlotte Bobcats müssen in der Partie gegen die New Orleans Hornets in der Nacht zu Donnerstag auf ihren Top-Scorer Stephen Jackson verzichten. Der 32-Jährige, der bereits vor drei Wochen wegen Beleidigung der Offiziellen 50 000 Dollar Strafe zahlen musste, wurde für seinen erneuten verbalen Ausrutscher im Spiel gegen die Milwaukee Bucks am Samstag für ein Spiel suspendiert.

