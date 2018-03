 Basketball NBA: Überragender Anthony führt Nuggets zum Sieg

Die Denver Nuggets haben in der NBA die Minnesota Timberwolves 116:105 besiegt. Carmelo Anthony schrieb dabei mit unglaublichen 33 Punkten im dritten Viertel NBA-Geschichte.

Carmelo Anthony hat den Denver Nuggets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einer außergewöhnlichen Leistung den Sieg über die Minnesota Timberwolves beschert. Der Goldmedaillengewinner von Peking erzielte im dritten Viertel sagenhafte 33 Punkte und egalisierte damit den Rekord von George Gervin von den San Antonio Spurs aus dem Jahre 1978. Am Ende gewannen die Nuggets 116:105 und für Anthony, der in der ersten Halbzeit nur neun Punkte erzielte, standen 45 Punkte zu Buche. Mit 15 Siegen liegt Denver in der Tabelle der Western Conference hinter den Los Angeles Lakers auf Rang zwei. Der deutsche Superstar Dirk Nowitzki belegt derzeit mit den Dallas Mavericks den neunten Platz.

Die Lakers gewannen im heimischen Staples Center gegen die Phoenix Suns, taten sich aber beim 115:110 sehr schwer. Der Spanier Pau Gasol war mit 28 Punkten bester Werfer der Kalifornier, bei denen Superstar Kobe Bryant 18 Punkte zum Erfolg beisteuerte. Phoenix spielte noch ohne die Neuzugänge Jason Richardson und Jared Dudley, die am Mittwoch im Austausch für Raja Bell, Boris Diaw und Sean Singletary von den Charlotte Bobcats verpflichtet wurden.

Der aktuelle Spieltag im Überblick:

Toronto Raptors - Indiana Pacers 101:88, New Jersey Nets - New York Knicks 109:121, New Orleans Hornets - Charlotte Bobcats 105:89, Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 102:108, Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 93:101, San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 95:89, Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 116:105, Golden State Warriors - Milwaukee Bucks 119:96, Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 115:110

