 Biathlon Weltcup: Glagow muss "auf Schalke" passen

Wegen einer Erkältung kann Martina Glagow am Samstag nicht bei der 6. World Team Challenge der Biathleten an den Start gehen. Wer für sie als Staffel-Partnerin neben Michael Greis einspringen wird, ist noch offen.

Das deutsche Staffel-Team für die 6. World Team Challenge der Biathleten am Samstag (17.50 Uhr/live im ZDF) muss neu zusammengestellt werden. Die Weltcupführende Martina Glagow (Mittenwald) hat ihre Teilnahme in Gelsenkirchen abgesagt. "Auf Grund meiner Erkältung ist es mir nicht möglich, an den Start zu gehen. Ich hoffe, dass ich für den Weltcup in Oberhof wieder fit bin", teilte Glagow auf ihrer Internetseite mit.

Wer nun bei dem Mixed-Staffel-Wettbewerb an der Seite des dreimaligen Olympiasiegers Michael Greis (Nesselwang) starten wird, ist noch offen. Das Duo Glagow/Greis hatte die Premiere in der Schalker WM-Arena 2002 gewonnen.

