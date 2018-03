 Boxen WM: Beblik und Burhard boxen sich ins WM-Achtelfinale

Am vierten Tag der WM der Amateur-Boxer sind Ronny Beblik im Fliegengewicht und Eugen Burhard im Leichtgewicht ins Achtelfinale eingezogen.

Drei Deutsche stehen bei der WM der Amateur-Boxer im Achtelfinale. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Zwei deutsche Amateurboxer sind am vierten Tag der 15. Weltmeisterschaften in Mailand ins Achtelfinale eingezogen. Der Chemnitzer Ronny Beblik kam im Fliegengewicht durch einen 14:8-Punktsieg über den Weißrussen Bato-Munko Wankejew weiter. Im Leichtgewicht gelang dem Osnabrücker Eugen Burhard durch einen Sieg nach Punktrichter-Entscheid beim Stande von 10:10 der Sprung in die Runde der letzten 16.

Unterdessen gewann der EM-Dritte Rene Krause aus Leverkusen seinen ersten Kampf im Halbschwergewicht 11:1 nach Punkten gegen den Slowaken Mario Lakatos und erreichte die zweite Runde am Sonntagnachmittag.

Der 22 Jahre alte Burhard machte es in seinem zweiten WM-Kampf besonders spannend. Erst sechs Sekunden vor Ende des Schlagabtauschs glich der Osnabrücker zum 10:10 aus. Anschließend fiel der Ringrichter-Entscheid noch zu seinen Gunsten aus. Im Achtelfinale trifft Burhard am Montagmorgen auf den Inder Yai Bhagwan. Beblik, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, muss im Achtelfinale am Dienstagmorgen gegen den Bulgaren Alexander Alexandrow antreten.

Auch Erik Pfeifer steht im Achtelfinale

Im Achtelfinale steht als dritter Deutscher auch schon Superschwergewichtler Erik Pfeifer aus Lohne in Niedersachsen, der am Montagnachmittag dem chinesischen Olympiazweiten Zhilei Zhang gegenüber steht.

Bislang schied aus der neunköpfigen WM-Staffel des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) lediglich Stefan Köber im Schwergewicht aus. Der Mann aus Frankfurt/Oder musste sich am Donnerstagabend dem favorisierten Europameister Egor Mechonzew aus Russland nach Punkten mit 3:24 geschlagen geben.

Deutschland hofft bei den Titelkämpfen, an denen 554 Boxer aus 133 Nationen teilnehmen, nach den medaillenlosen Weltmeisterschaften 2007 in Chicago sowie dem Olympiadebakel von Peking, auf ein- bis zweimal Edelmetall.

