 College-Sport in den USA: Beste Bedingungen für Korruption

Betrugsanklage Unter Korruptionsverdacht stehen diverse College-Trainer, aber auch ein Adidas-Manager. (Foto: AP)

DüsseldorfDas Spiel bringt Milliarden ein, doch die Spieler sind Bettler. Es ist diese Kurzformel, auf die sich das Geschäft mit dem Sport an amerikanischen Universitäten reduzieren lässt. Sie reicht aus, um das ganze Dilemma zu beschreiben, das sich Tag für Tag an den Bildungseinrichtungen im Land der Träume abspielt. Und seine ganze Verlogenheit.

Ein erfolgreiches Team im Football oder Basketball bedeutet für die US-Universitäten die sprichwörtliche Lizenz zum Gelddrucken. Jüngst unterschrieb der TV-Sender CBS einen Vertrag mit der NCAA – der National Collegiate Athletic Association – für das jährliche Basketballballturnier. „March Madness“ heißt die Veranstaltung, an der 64 Teams teilnehmen und die alljährlich im Frühjahr das ganze Land in ihren Bann zieht. CBA zahlt für die Übertragung der rund 70 Spiele mehr als eine Milliarde Dollar.

Der Gigantismus regiert überall. Der Universitätssport ist in verschiedene Ligen eingeteilt, so genannte Conferences. Allein die Big Ten Conference im Nordosten der USA kassiert für die Übertragung ihrer Football-Spiele 440 Millionen Dollar pro Jahr. Hinzu kommen Einnahmen für Finalspiele, der Vermarktung von Namensrechten und dem Verkauf von Kleidungsartikeln. Allein die Ohio State University gab zuletzt den Umsatz ihrer Sportabteilung mit 167 Millionen Dollar an.

Das Geld ist überall sichtbar. Die Spielstätten an den großen Universitäten sind nicht einfach Hallen. Es sind Sport-Tempel. Riesige Bands proben tagaus, tagein, um am Wochenende Zehntausende von Zuschauern zu unterhalten. Cheerleading-Trupps werden in langwierigen Auswahlprozessen zusammengestellt. Die Sportler werden verehrt. Mag die Wirtschaftsfakultät auch einen Nobelpreisträger nach dem anderen ausbilden – die bekanntesten Köpfe einer Universität sind diejenigen, die gut springen und schnell laufen können.

Die Sache hat nur einen Haken: Mögen die Spieler für ihre Universitäten auch noch so viel wert sein, sie selbst bekommen keinen Cent. Das Regelwerk der NCAA ist streng. Die Spieler werden gut versorgt, keine Frage. Ein ganzer Stab von Ärzten kümmert sich um ihre Wohl, sie werden bekocht, massiert und bezirzt. Aber Vergütung? Nein. Die Annahme von Sachgeschenken oder gar Bargeld führt zur sofortigen Sperren, oft zur Exmatrikulation. Junge Menschen, die seit Jahren nichts anderes tun, als einem Ball hinterherzujagen, fallen zurück, woher sie kamen. Oft ins Ghetto.

Kritik an diesen Zuständen gibt es seit Jahrzehnten. „Die Schule hat unsere Trikots verkauft, der Trainer hatte einen eigenen Ausrüstervertrag über 300.000 Dollar, und wir durften uns nur jeder ein Paar Schuhe und zwei Flaschen Saft nehmen“ – so beschreibt der ehemalige Basketball-Spieler Chris Webber seine Zeit an der University of Michigan. Webber sah sich als Sklave in Basketballschuhen.