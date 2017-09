 Dennis Schröder: Vom Tunichtgut zum ehrgeizigen Anführer

Dennis Schröder Der deutsche NBA-Profi hat das Ziel stets fest im Blick. (Foto: dpa)

DüsseldorfNach dem sicheren Einzug ins Achtelfinale passierte Dennis Schröder ein Missgeschick. Im Mannschaftsbus ließ Deutschlands Star bei der Basketball-Europameisterschaft eine Tasche voll Geld zurück – angeblich mehr als 20.000 Euro für einen gemeinsamen Abend mit den Teamgefährten. Als die Tasche wieder auftauchte, fehlten 500 Euro. Die hat der gebürtige Braunschweiger mit einer halben Stunde Arbeit wieder raus. Bei den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA bekommt er rund 15 Millionen US-Dollar im Jahr.

Überhaupt hat Schröder momentan Besseres zu tun, als solch ein Malheur zu erklären. Am Samstag (15:15 Uhr) trifft die Auswahl von Bundestrainer Chris Fleming in Istanbul auf Frankreich. Der Europameister von 2013, der die Gruppenphase als Tabellendritter abschloss, hat in seinen Reihen drei NBA-Akteure und zwei des FC Barcelona, ein Schwergewicht im europäischen Basketball. Deutschland qualifizierte sich bei der Vorrunde in Israel mit drei Siegen aus fünf Partien.

Schröder ist der unumstrittene Anführer. Dirk Nowitzki, der auch mit 39 Jahren weiter für die Dallas Mavericks aufs Parkett geht, hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Nowitzkis Werdegang scheint perfekt choreografiert. Mit seinem Mentor Holger Geschwindner entwickelte er für sich ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm. Sie wollten die Unwägbarkeiten des Sports beherrschbar machen, ließen die Gesetze der Physik in den Wurf des „German Wunderkinds“ einfließen.

Schröder, so scheint es, eckt mehr an. Überliefert ist ein Disput mit Fleming bei der EM 2015 in Berlin, als Deutschland in der Vorrunde scheiterte. Offen kritisierte der Spieler die Taktik des Trainers. „Sein stark ausgeprägter Charakter führt dazu, dass er mal so und mal so aufgenommen wird. Dass er ein Einzelgänger ist, würde ich nicht unterschreiben“, sagt sein früherer Trainer Sebastian Machowski.

Als seinen größten Fehler bezeichnete Schröder einmal, es als Teenager mit den Trainingszeiten nicht allzu genau genommen zu haben. „Manchmal kam ich, wann ich wollte. Ich tanzte auch auf mehreren Hochzeiten, spielte Fußball, fuhr Skateboard wie ein Besessener“, sagte er der „Welt am Sonntag“.

In Braunschweig, seiner Heimatstadt, pendelte er zwischen der zweiten und ersten Mannschaft hin und her. Machowski, damals Trainer im Bundesligateam Phantoms Braunschweig, erinnert sich: „Bei Dennis ging es um Kleinigkeiten: Zuspätkommen, nicht die richtigen Kleidungsstücke“, sagt der heutige Headcoach der Eisbären Bremerhaven. „Dafür gibt es einen Strafenkatalog. Aber man kann einem 18-Jährigen, der so gut wie nichts verdient, schwerlich Geld wegnehmen.“ Also brummte Machowski ihm Straftraining auf. Als es dem Trainer „zu bunt wurde“, suspendierte er Schröder für ein Spiel.

Geldprobleme hat der 23-Jährige heute nicht. Ende Oktober 2016 unterschrieb er einen 70-Millionen-Dollar-Vertrag, mit dem er sein Engagement bei den Atlanta Hawks um vier Jahre verlängerte. In der Vorbereitung auf seine erste Saison – 2013/14 – habe ihn Schröders Einstellung positiv überrascht, sagt Himar Ojeda. Der Spanier war bis Anfang dieses Jahres Director of International Scouting bei den Hawks. „Er hat verstanden, dass er ein Rookie war, hielt sich zurück und respektierte die erfahreneren Spieler.“