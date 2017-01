„Gefahr, dass große Vereine zu viele Talente abwerben“

Würde die Bundesliga irgendeinen Schaden nehmen, wenn die Kader auf 16 Spieler erhöht würden?

Es gibt bei der Belastungsfrage in der Bundesliga zwei Argumente, die ich aber nicht werten möchte. Erhöht man auf der einen Seite die Kadergröße, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Belastung einzelner Spieler niedriger ist, aber nur wenn der Trainer auch mehr Spieler einsetzt. Auf der anderen Seite besteht jedoch die Gefahr, dass große Vereine zu viele Talente bei den kleinen Vereinen abwerben und dadurch die Entwicklung der Spieler gehemmt wird.

Wenn schon die WM im deutschen Fernsehen höchstwahrscheinlich nicht zu sehen sein wird, wie steht es dann um die Handball-Bundesliga. Was wird getan, um die Popularität des Sports des erhöhen?

Die Kollegen der DKB Handball-Bundesliga arbeiten vor allem an der Planbarkeit der Spiele. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wenn sie nicht wissen, wann welches Event stattfindet, können Zuschauer nicht gebunden werden. Da ist die Handball-Bundesliga mittlerweile einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, weil die Spiele künftig donnerstags, samstags und sonntags stattfinden. Der Zuschauer kann nun so planen, wie das im Fußball üblich ist. Das gab es im Handball in der Form bisher noch nicht.

Wie schätzen Sie die Chancen des DHB-Teams bei der WM ein?

Bei sportlichen Aussagen halte ich mich immer zurück. Da verlasse ich mich auf unser sportliches Team. Wir haben einen guten Bundestrainer, zwei gute Co-Trainer, und die werden die Mannschaft entsprechend für das Turnier vorbereiten.

Wen gilt es zu schlagen?

Es werden wahrscheinlich die Mannschaften sein, die auch bei den Olympischen Spielen und der Europameisterschaft vorne dabei waren

Erfolgstrainer Dagur Sigurdsson verlässt nach der WM die Nationalmannschaft. Was bedeutet der Abgang für den DHB. Gibt es schon konkretere Informationen, wer den Trainerposten übernehmen wird? Christian Prokop und Markus Baur sollen im Gespräch sein.

Nein, dazu kann und will ich Ihnen keine aktuellen Informationen geben.