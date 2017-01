„Neuer Vertrag bei der nächsten WM“

Welche Konsequenzen werden sie aus dem Übertragungs-Hick-Hack ziehen? Wie wollen Sie solche Probleme in Zukunft verhindern?

2017 findet in Deutschland noch die Frauen-Handball-WM statt. Da machen wir uns schon unsere Gedanken, denn da wird das Overspill-Problem auch bestehen.

Und was ist mit der Herren-Weltmeisterschaft 2019, die ebenfalls in Deutschland stattfinden wird?

Bei der Männer-WM 2019, die wir gemeinsam mit Dänemark ausrichten, wird es einen neuen Vertrag der IHF geben, weil der bestehende Vertrag Ende 2017 ausläuft. Es wird dann unsere Aufgabe sein, unseren Einfluss geltend zu machen und die IHF dahin zu bewegen, beim nächsten Vertrag eine Lösung zu finden. Wir sind bereits im engen Austausch mit der IHF.

Wie wollen Sie das Overspill-Problem lösen?

Entweder gibt es in Zukunft Verträge, in denen das Overspill-Problem anerkannt wird, so wie es zum Beispiel bei der Europäischen Handballföderation ist, oder es gibt, und das wäre ein sehr langfristiges Thema, eine Lösung des Problems auf dem deutschen TV-Markt. Aber das ist sowohl ein rechtliches als auch ein technisches Problem.

Sprechen wir über den Sport. Fußballer klagen über die stetig steigende Mehrbelastung. Wie sieht der Ablauf bei den Handballern aus? Großturniere sind hier viel dichter getaktet…

Die körperliche Belastung im Handball ist sehr hoch. Die Belastung jedes einzelnen Spielers hängt aber auch davon ab, in welchem Verein er spielt. Wenn sie in einem deutschen Champions-League-Klub spielen, dann ist die Belastung sehr hoch. Wir haben aber auch Spieler, die spielen im Ausland, wie zum Beispiel Tobias Reichmann oder Uwe Gensheimer, die eine etwas niedrigere Belastung haben. Aber auch bei Spielern, die nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen, ist die Belastung niedriger. Deswegen kann man das nicht über einen Kamm scheren. Es ist auch eine Frage des Spielertyps und der Position.

Sollten die Kader aufgestockt werden?

Es muss nicht sofort der Kader aufgestockt werden. Es gibt auch andere Stellschrauben, um die Belastung zu senken. So könnte man statt des Torverhältnisses den direkten Vergleich in der Rangliste einfließen lassen. Das könnte dazu führen, dass man in Spielen, in denen eine Mannschaft klar vorne liegt, nicht noch unbedingt mehr Tore braucht. Wir hatten zuletzt zwei Bundesligasaisons, in denen es hinsichtlich des Torverhältnisses am Ende eng zugegangen ist. Das wurde diskutiert, aber auch das haben die Bundesligisten mehrheitlich abgelehnt. Letztlich ist das eine Entscheidung, die der Liga-Verband allein trifft.