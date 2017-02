Febreze, „#BathroomBrake“

Denn wo die dicken Menschen in der Halbzeit hingehen, das zeigt Duftsprayhersteller Febreze in seinem Spot. Die Badezimmerpause zwischen Ende der ersten Hälfte und Halbzeitshow ist ein bekanntes Phänomen, was den nationalen Wasserverbrauch punktuell in die Höhe treibt. Nun ist die Frage, ob man in der Werbung unbedingt Menschen beim Toilettengang zuschauen muss, ist die eine Sache. Dass der Großteil der Protagonisten im Spot übergewichtig ist, dann wieder eine andere. Das Motto: Je größer der Mensch, desto größer das Geschäft. Und desto mehr Bedarf nach Gestankvernichter von Febreze. Einen, nun, Shitstorm dürfte das nicht provozieren. Aber zum Gewinnerclip des Werbereigens wird das Filmchen sicher nicht.