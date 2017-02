GoDaddy, „The Internet wants you“

Haben Sie sich das Internet so vorgestellt? Also, als lebensfrohen, tätowierten Endzwanziger? Der Website-Service GoDaddy probiert es mit diesem Bild des personifizierten Webs. Der Protagonist grast tapfer alle Memes und Trends der vergangenen Jahre ab, immer die unerschütterliche Prämisse im Hinterkopf: Das Internet will dich. Genau, wie du bist. Egal, was du machst. Die Werbeaussage hinter dem zitierfreudigen Spot mit musikalischer Untermalung von Rick Astley: Mit GoDaddy lässt sich das egal, was man macht, in wenigen Minuten in Form einer Website gießen. Weil das Internet es so will.